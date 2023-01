Què és l’artràlgia, un efecte secundari comú de la vacuna contra la Covid

Des que va començar la campanya de vacunació contra la Covid s’ha parlat molt dels efectes secundaris que algunes persones han experimentat, en especial els que tenen relació amb un canvi en el cicle menstrual. Ara bé, un dels més comuns és l’artràlgia, i moltes persones no identifiquen exactament què comporta quan senten aquest nom. Si bé és cert que és un dels efectes secundaris de la vacuna més freqüents, també és un dels que menys s’ha parlat. Possiblement això es deu al fet que segons l’Agència Espanyola de Medicaments les persones que experimenten aquest efecte secundari ho fan durant un període curt de temps.

L’artràlgia és el dolor a les articulacions i no només es produeix com a efecte secundari de la vacuna. Hi ha moltes causes per les quals es pot experimentar, però en persones que no han tingut cap traumatisme, malaltia infecciosa, grip, hepatitis o malalties degeneratives la causa pot haver estat la vacuna contra la Covid. Ara bé, aquestes molèsties duren poc temps i no són greus. També cal recordar que es pot experimentar artràlgia a causa del fred, que contribueix a agreujar el dolor articular en les persones que són propenses a patir-lo.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

L’últim informe estableix l’artràlgia com el tercer efecte secundari més comú

El passat 1 de desembre es va publicar l’últim informe de Farmacovigilància sobre les vacunes contra la Covid. En aquest document es van actualitzar les dades sobre els efectes secundaris d’aquests vaccins i el resultat va ser el mateix que en altres informes. Els principals efectes secundaris, per ordre d’afectació, són la febre i el malestar -el que més s’ha parlat des que va començar la campanya de vacunació- el mal de cap i els marejos i les afectacions del sistema musculoesquelètic, és a dir, l’artràlgia.

L’informe, però, és esperançador, ja que mostra que la incidència dels efectes secundaris és molt baixa. De fet, fins el 13 de novembre, quan es van acabar de recollir les dades per al seu estudi, es van administrar 5.405.069 dosis de Pfizer i només 117 persones van experimentar efectes secundaris. D’aquests, l’artràlgia representa un 4% dels casos.

Símptomes de l’artàlgia

Els símptomes d’aquesta patologia poden aparèixer regularment o en moments determinats, però generalment són els següents:

Cremor

Fatiga

Entumiment

Dolor agut o sensibilitat als dits

Enrogiment, sensació de calor o inflor

Mobilitat reduïda de les articulacions

Mal de cap o febre

Rigidesa

Formigueig o sensacions estranyes

També cal destacar que hi ha diversos tipus d’artàlgia segons les zones que afecti: