Any nou, vida nova. És tradició acomiadar-se de l’any preparant un llistat de bons propòsits per complir a partir de l’1 de gener. Menjar més saludable, fer més esport, cuidar més als amics i la família… i deixar de fumar. El Cap d’Any, de fet, és un molt bon moment per posar punt final a aquest mal hàbit, molt perjudicial per a la salut. Així ho explica en conversa amb El Món el cap del servei de prevenció i control del tabaquisme i de les lesions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Suelves: “Per deixar de fumar és important trobar l’oportunitat, i Cap d’Any és un bon moment per fer-ho”, argumenta l’expert, que remarca que, un cop analitzats els motius pels quals volem deixar de fumar, és molt important “fixar una data”. “És important revisar els motius pels quals estàs fumant”, afegeix.
El cap del servei de prevenció del tabaquisme, format com a psicòleg clínic, assegura que molts dels fumadors són conscients que consumir aquesta substància els està perjudicant greument la salut, però els fa por fer el pas de deixar-ho per la seva relació -més llarga o més curta- amb el tabac. “És per això que cal fer un balanç dels motius”, assevera Suelves. Segons apunta, la major part de la població fumadora que acaba fent el pas de deixar-ho ho fa per la seva salut, ja que pren consciència que no és “invulnerable”. És a dir, que cal cuidar-se. També hi ha molta gent que deixa de fumar per cuidar als altres, especialment pares i mares que conviuen amb infants a casa, o amb dones embarassades. “Alguns, com a professionals sanitaris o educadors, també ho fan per coherència amb si mateixos”, afegeix. Els motius són diversos, però el resultat és el mateix.
Informar-se i compartir el procés
Un dels consells que dona el cap del servei de prevenció i control del tabaquisme de la Generalitat és informar-se sobre totes les eines de les quals disposa l’administració per ajudar a deixar de fumar. Es pot fer a través del Canal Salut, del telèfon 061 o de les mateixes consultes mèdiques. En aquest sentit, si s’escau, també és important demanar ajuda a professionals, ja que poden facilitar mecanismes o, fins i tot, algun medicament per combatre l’addicció al tabac. “Els professionals sanitaris et poden oferir estratègies concretes per a cada cas”, argumenta Josep Maria Suelves. A banda de demanar ajuda, també és clau comunicar al teu entorn la decisió de deixar de fumar, ja que això ho pot convertir en un procés compartit més fàcil d’afrontar.
Algunes persones creuen que la millor manera d’encarar l’addicció al tabac és anar reduint progressivament el seu consum fins a deixar-lo. Pot ser una estratègia útil en alguns casos, però, segons l’expert, no és la més eficaç: “És millor deixar de fumar de cop. Proposar-se un dia i des de llavors no tornar a fumar, perquè anar disminuint el consum és una manera d’allargar el patiment“, argumenta el cap del servei de prevenció del tabaquisme, que també assegura que, fent-ho progressivament, hi ha més possibilitats de fer passes enrere no desitjades. “I més, durant els primers dies, en què es noten més els símptomes d’abstinència”, subratlla Suelves.
Fer un canvi d’hàbits
Deixar de fumar també ha d’anar acompanyat d’un canvi d’hàbits, ja que sovint, tal com apunta l’expert, el consum de tabac està molt relacionat amb aspectes del dia a dia, com ara fer una cigarreta després del cafè matiner o per cloure el dinar. Per acabar amb el consum de tabac, doncs, també cal canviar els hàbits: “És molt important llençar tots els cendrers de casa, llençar els encenedors, tots els productes de tabac…”, argumenta el cap del servei de prevenció del tabaquisme. En aquest sentit, tenint en compte que les festes de Nadal són espais en què es tendeix a les llargues sobretaules, l’expert també recomana aixecar-se de la taula i anar-se a rentar les dents ràpidament, ja que d’aquesta manera es trenca un hàbit en què és més propens consumir tabac.
Per fer el procés més lleuger, Josep Maria Suleves també recomana fer respiracions de relaxació, ja que ajuden a tranquil·litzar els ànims i deixar de pensar a fumar. De fet, per a l’expert, perdre les ganes de consumir tabac és el gran èxit, i és un petit canvi que es comença a notar gairebé immediatament després de deixar-ho. Un cop s’aconsegueix superar moltes situacions en què tot t’impulsava a fumar, és que la feina és correcta: “És un gran motiu d’orgull i satisfacció veure que vas complint els objectius”, argumenta. Actualment, a Catalunya hi ha més exfumadors de tabac que fumadors en actiu. Una xifra que pot continuar incrementant-se si deixar el tabac es converteix en un dels propòsits per a aquest 2026 entrant.