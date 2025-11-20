Els quatre radars fixos que l’Ajuntament de Girona va activar a l’estiu han posat més de 13.250 multes en només tres mesos, segons les dades del consistori publicades per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Un sol aparell, el que s’ha ubicat al costat del col·legi dels Maristes, és l’autèntic flagell dels conductors gironins i amb 6.504 multes concentra la meitat de les sancions imposades. En aquest punt, els cotxes poden circular a un màxim de 30 quilòmetres per hora.
El regidor de Mobilitat, Isaac Sànchez, ha assegurat que “no hi ha afany recaptatori” darrere la decisió d’instal·lar els nous radars perquè s’han ubicat en punts estratègics on s’ha demostrat que la “gent corria massa”, hi havia queixes veïnals per la velocitat del trànsit, són punts negres d’accidents de trànsit o estan a prop d’escoles. Amb tot, l’Ajuntament s’ha obert a apujar el límit del radar de Pedret fins als 40 km/h.
“Els criteris que van manar van ser, sobretot, els d’accidentalitat i velocitat”, remarca el regidor. “De fet, aquí en anys anteriors la Policia Municipal hi havia situat radars mòbils, i s’havia vist que en aquestes vies els conductors hi circulaven a més velocitat de la permesa”, afegeix Sánchez. Els radars s’han situat al carrer de Pedret (a l’altura del número 146), a l’avinguda Josep Tarradellas i Joan (a tocar dels Maristes), al carrer del Riu Güell (a prop del número 166) i just passat l’encreuament entre la carretera Barcelona i el carrer de la Creu. En els dos primers punts la velocitat màxima és de 30 km/h; i en els altres dos, de 40 km/h.
Una mitjana de 150 multes al dia
Els radars es van activar el 13 d’agost, en plenes vacances, i des de llavors han posat 13.276 multes, una mitjana diària de gairebé 150 denúncies, una quantitat molt elevada. El radar del semàfor dels Maristes és el que enxampa, amb diferència, més infractors, i això que durant el mes de setembre no va funcionar durant uns quants dies. Tot i això, aquell mes va captar 689 cotxes per sobre del límit, una mitjana de 23 al dia. L’Ajuntament creu que els conductors passen pel radar més de pressa del permès perquè tant al pont de Fontajau com més amunt de la frontissa del Güell, el límit de velocitat és de 40 km/m, mentre que el tram del radar és de 30 km/h. “Hem de recordar, però, que es tracta d’un punt sensible, perquè aquí hi ha l’escola Maristes; i, per tant, és important mantenir la seguretat de les moltes famílies i escolars que n’entren i en surten”, justifica el regidor.