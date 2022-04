La quarta dosi de la vacuna podria obrir-se a la població general

La quarta dosi podria ser universal. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que el govern espanyol treballa amb l'”escenari” d’obrir la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a la població general, és a dir, sense fer distincions ni grups per vacunar-se. “Ja hem posat la quarta dosi a les persones immunocompromeses i, a partir de la propera setmana, la ponència de vacunes començarà a valorar la vacunació a altres col·lectius, per exemple per als majors de 80 anys”, ha dit en unes declaracions.

Un pas més a prop de la normalització

La vacuna sembla haver passat a una altra fase, de la mateixa manera que la Covid-19 que encara contagia, però ja s’està treballant per la seva “gripalització”. Dijous s’acaba l’obligatorietat de dur mascareta en espais tancats, amb algunes excepcions com el transport públic i els centres de salut, i la ministra ha deixat en mans de les empreses determinar si cal portar-la i com als centres de treball. “Jo en seguiré fent un ús responsable”, ha dit, i ha aclarit que seguirà sent obligatòria “als transports per avió, ferrocarril, autobús, metro i també als transports per vaixell”.

Una mascareta al carrer

Tot i que Darias s’ha mostrat optimista amb els avenços contra la covid i ha agraït la participació ciutadana en la vacunació, també ha lamentat que aquest pas no posa fi a la crisi sanitària sinó que “és un pas més” per acabar amb la pandèmia del coronavirus, contra el que ja fa més de dos anys que s’està lluitant a nivell mundial. És per això, que la ministra de Sanitat ha assegurat que treure les mascaretes podria no ser una mesura definitiva i, per tant, si la situació epidemiològica empitjorés es podria considerar el seu ús altra vegada. “Ens posem en la previsió de qualsevol escenari”, ha resumit.