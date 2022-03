Quan es canvia l’hora i quins efectes pot tenir

L’arribada de la primavera posa en marxa el compte enrere pel canvi d’hora d’aquest 2022, que com cada any serà l’últim cap de setmana del mes de març. Enguany, serà la nit del 26 al 27 de març. Normalment, el canvi d’horari de la primavera és el més esperat dels dos que hi ha cada any, ja que l’horari d’estiu sempre implica guanyar hores de llum i a les 2.00 de la matinada del diumenge seran les 3.00.

Amb el nou horari d’estiu, la posta de sol es retarda una hora i a partir del pròxim cap de setmana serà passades les 20.00 i, de retruc, la sortida del sol també serà més tard. L’objectiu és ajustar la jornada laboral a les hores amb més llum natural i potenciar l’estalvi energètic, tot i que la mesura cada vegada compta amb més detractors. La mesura també un efecte positiu en activitats claus per l’economia catalana, ja que el turisme, el lleure i la restauració es beneficien dels dies més llargs.

Quan es canvia l’hora?

La matinada de l’últim diumenge de març. Enguany serà a les 2.00 del diumenge dia 27 de març, quan passaran a ser les 3.00. Per tant, el rellotge s’ha d’avançar una hora.

Com afecta l’horari d’estiu?

Es fa de dia més tard i la posta de sol arriba una hora després. Els beneficis són més llum natural a la tarda i més hores de llum per als negocis vinculats al turisme.

Pla conjunt de la terrassa d’un bar de Barcelona / ACN

Té efectes positius pel cos?

El canvi horari normalment té efectes negatius sobre els nens i les persones grans. Sobretot s’han descrit símptomes com insomni, irritabilitat, somnolència o marejos.

Hi ha estalvi energètic?

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) estima que amb el canvi d’hora es podria arribar a estalviar un 5% d’energia. En diners, això es traduiria en uns 300 milions d’euros, dels quals 90 milions corresponen a les famílies –uns sis euros per llar–.

Últim canvi d’hora?

En els últims anys el canvi horari ha generat molta polèmica i el govern espanyol va arribar a crear un comitè d’experts per estudiar la seva reforma. El 2018, el president espanyol, Pedro Sánchez, va donar sis mesos a un grup d’experts perquè analitzessin la proposta de la Comissió Europea per eliminar el canvi d’hora. El resultat va ser força decebedor: no va arribar a cap conclusió clara i va deixar la decisió per més endavant. En teoria s’havia de prendre una decisió a escala europea el 2021, però s’ha paralitzat.

L’informe apostava per no tocar el fus horari de l’estat espanyol, que està alineat amb el d’Alemanya des de l’època de Franco, i no es mullava amb el canvi d’horari estacional, que suposa avançar una hora el rellotge a la primavera i retardar-lo una altra a la tardor. “Després de mesos el comitè no ha arribat a cap resolució concloent”, va dir llavors la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá.

Els EUA el suprimeixen

El Senta dels Estats Units ha aprovat per unanimitat suprimir el canvi d’hora i partir del novembre del 2023 es quedaran amb l’horari d’estiu. La mesura que ha de ser ratificada a la Cambra de Representants. El senador republicà Marco Rubio ha qualificat el canvi horari com una “estupidesa” i ha assegurat que la majoria de ciutadans estatunidencs aposta per deixar d’avançar i endarrerir el rellotge. “Ja sé que no és el tema més important per als Estats Units, però és una de les qüestions que més consens genera”, ha dit Rubio, que ha reivindicat l’horari d’estiu com la millor manera de “passar més temps a l’aire lliure a les tardes”.