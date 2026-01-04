Protecció Civil manté l’alerta per fred intens i nevades en cotes baixes

L’onada de fred que ha atrapat Catalunya des de finals de setmana continua ancorant a la baixa els termòmetres de tot el país. Tant que Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Neucat, d’emergències per nevades, per les previsions de pluja gelant a cotes baixes a bona part del principat. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la neu pot arribar a caure a cota 0 metres en zones de l’interior i del prelitoral central i sud del país. Tot i això, rebaixa la probabilitat d’acumulació de gruixos de neu en les darreres hores.
Concretament, a Ponent i a les Terres de l’Ebre es poden donar nevades intenses a partir d’entre 0 i 200 metres d’altitud, mentre que a la Catalunya Central i al nord-est pot escalar fins als 400-800 metres en endavant. Els catalans, en principi, no hauran de patir per les acumulacions: no haurien de superar els 4-5 centímetres a les zones més afectades, al Pirineu; mentre que a la resta del territori seran “majoritàriament enfarinades”, sense pràcticament gruix. Tot i això, les baixes temperatures poden fer que la neu es mantingui a terra durant diversos dies, fet que augmenta el risc que s’hi formi glaç. En aquest sentit, les autoritats demanen màxima precaució en la circulació per carretera a les regions afectades a partir de dilluns dia 5 de gener; especialment a l’Eix Prepirinenc, a la C-25/A2, a les vies perpendiculars i a la xarxa secundària de totes les zones afectades.
Reforç dels bombers
Davant el possible augment d’emergències relacionades amb les precipitacions i les baixes temperatures, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç de personal per diumenge i dilluns, concentrat especialment a les regions on l’episodi de fred serà més intens. Allà on sigui necessari, el cos obrirà els parcs de Bombers Voluntaris, i també augmentarà la dotació de Bombers professionals. De la mateixa manera, es garantirà la presència d’un tècnic especialista operador de control a les sales de control territorial, i s’enfortirà l’structura de comandament amb un sotscap de coordinació territorial més a cada regió afectada. Concretament, s’aplicaran aquestes mesures a les Regions d’Emergència Centre, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.