Protección Civil mantiene la alerta por frío intenso y nevadas en cotas bajas

La ola de frío que ha atrapado a Cataluña desde finales de semana sigue anclando a la baja los termómetros de todo el país. Tanto que Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Neucat, de emergencias por nevadas, por las previsiones de lluvia helada en cotas bajas en buena parte del principado. Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), la nieve puede llegar a caer a cota 0 metros en zonas del interior y del prelitoral central y sur del país. Aun así, reduce la probabilidad de acumulación de espesores de nieve en las últimas horas.

Concretamente, en Ponent y en las Terres de l’Ebre se pueden dar nevadas intensas a partir de entre 0 y 200 metros de altitud, mientras que en la Cataluña Central y el noreste puede escalar hasta los 400-800 metros en adelante. Los catalanes, en principio, no deberán preocuparse por las acumulaciones: no deberían superar los 4-5 centímetros en las zonas más afectadas, en el Pirineo; mientras que en el resto del territorio serán «mayoritariamente espolvoreadas», sin prácticamente espesor. Sin embargo, las bajas temperaturas pueden hacer que la nieve se mantenga en el suelo durante varios días, lo que aumenta el riesgo de que se forme hielo. En este sentido, las autoridades piden máxima precaución en la circulación por carretera en las regiones afectadas a partir del lunes 5 de enero; especialmente en el Eje Prepirenaico, en la C-25/A2, en las vías perpendiculares y en la red secundaria de todas las zonas afectadas.

Reunión del equipo técnico del plan Neucat / ACN

Refuerzo de los bomberos

Ante el posible aumento de emergencias relacionadas con las precipitaciones y las bajas temperaturas, los Bomberos de la Generalitat han activado un refuerzo de personal para domingo y lunes, concentrado especialmente en las regiones donde el episodio de frío será más intenso. Donde sea necesario, el cuerpo abrirá los parques de Bomberos Voluntarios, y también aumentará la dotación de Bomberos profesionales. De la misma manera, se garantizará la presencia de un técnico especialista operador de control en las salas de control territorial, y se fortalecerá la estructura de mando con un subjefe de coordinación territorial más en cada región afectada. Concretamente, se aplicarán estas medidas en las Regiones de Emergencia Centro, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur.