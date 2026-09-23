El PicNic abaixa la persiana aquest diumenge després de set dècades d’història. El popular restaurant del passeig Marítim de Sitges, regentat per la família Matas des de fa tres generacions, es veu obligat a posar punt final a la seva activitat després d’un llarg litigi amb l’Estat per la titularitat de l’espai. El Ministeri de Transició Ecològica considera que l’edifici ocupa terrenys de domini públic marítimo-terrestre i n’ha ordenat el desallotjament en aplicació de la Llei de Costes.
El negoci servirà els últims dinars aquest diumenge, abans que el termini donat pel ministeri expiri el pròxim dilluns 28 de setembre. Si el desallotjament no es produeix voluntàriament, està previst que es faci de manera forçosa l’endemà. La setmana passada, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar l’últim recurs presentat pels propietaris per intentar frenar el tancament. El trist desenllaç posa fi a una etapa molt més que empresarial. El PicNic ha estat durant dècades un dels restaurants més coneguts del front marítim de Sitges i actualment era gestionat per la tercera i quarta generació de la família. Prop de 50 treballadors perdran la feina amb el tancament.
Setanta anys d’història que s’acaben aquest diumenge
L’espai té una història encara més antiga. La primera concessió del local està datada el 1933, quan hi va obrir el restaurant El Brollador. Posteriorment va funcionar com a orxateria fins que, fa més de 70 anys, la família Matas hi va instal·lar el PicNic. L’edifici està declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), una condició que els propietaris han defensat durant el litigi per tractar d’evitar el desallotjament. Els tribunals, tanmateix, han considerat que no és motiu suficient per aturar l’actuació.
La família també qüestiona que l’edifici formi part efectivament del domini públic marítimo-terrestre en els termes que defensa l’Estat. Recorden que el restaurant no toca directament la sorra, sinó que entre l’edifici i la platja hi ha el passeig Marítim, i reclamen que es revisi la delimitació de la zona marítimo-terrestre. Han arribat, fins i tot, a proposar mantenir el negoci obert i abandonar les instal·lacions amb dos mesos d’antelació quan l’enderroc estigués planificat.
Els precedents del Club de Mar i el Kansas
El principal temor de la família Matas és que el tancament no vagi seguit d’una actuació immediata sobre l’edifici. Posen com a precedent els dos locals adjacents, el Club de Mar i el restaurant Kansas, que també han estat desallotjats per ordre del Ministeri de Transició Ecològica i que actualment continuen tancats. El Club de Mar va abandonar les instal·lacions l’octubre del 2025 després d’un llarg litigi. Des de llavors, l’edifici ha quedat tapiat i els antics responsables de l’entitat fins i tot han denunciat intents de robatori i actes vandàlics. Una situació semblant s’ha produït posteriorment al Kansas.
La mateixa situació es podria repetir ara amb el PicNic: un edifici tancat, sense activitat i pendent d’un eventual enderroc durant anys. L’Ajuntament de Sitges també ha reclamat al govern espanyol que, mentre no es materialitzi l’enderroc, els espais es puguin destinar a algun ús públic. Sigui com sigui, diumenge el PicNic viurà l’últim servei. La família Matas ha anunciat un aperitiu amb els treballadors i els clients per acomiadar una etapa que ha durat més de 70 anys. “Ara no queda més remei que donar per acabada una època”, lamenten els propietaris, amb “el cor partit” per haver de tancar un negoci que ha format part de la vida de Sitges durant generacions.