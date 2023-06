Catalunya és un dels països amb millors platges d’Europa, tant pel que fa als paisatges com a la qualitat de l’aigua. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha començat aquesta setmana les mostres pel control de la qualitat sanitària a l’aigua de 255 zones de bany litorals, el 96,1% de les platges tenen una qualitat “excel·lent” per al bany. El 3,9% restant té una bona qualitat d’aigua tot i que no arriba a ser excel·lent. Des del 15 de juny fins al 30 de setembre l’ACA està duent a terme el pla de control i vigilància de les aigües de bany, i entre l’1 de juliol i el 31 d’agost el farà també en les zones de bany interiors.

Imatge de la platja del Fòrum de Barcelona / ACN

La platja del Fòrum i el Rec del Molí, zones complicades

Recentment, l’Agència Europea del Medi Ambient va fer públic l’incompliment de la qualitat necessària per al bany a la platja del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs i del Rec del Molí, a l’Escala. En aquestes platges, va aconsellar la prohibició del bany i la implantació de mesures preventives. Segons l’ens europeu aquesta recomanació es va fer per les mostres acumulades en els darrers quatre anys, i no pels resultats recents. Així, aquesta valoració és compatible amb les dades publicades aquest divendres per l’ACA. De fet, segons les dades de l’ACA del 2022, la qualitat de la platja del Fòrum va ser excel·lent en vuit mostres, bona en dues i només va presentar una “alteració puntual” en tot l’any. A l’Escala, el 2022, les mostres van ser excel·lents en sis, bones en quatre i alterades en tres.

Tot i aquestes dades favorables de l’ACA, les platges properes a la desembocadura del Besòs i del Rec del Molí estan acordonades preventivament. A més, quan es detecta una “alteració puntual” de la qualitat s’informa la ciutadania i es publica un avís de precaució.