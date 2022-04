Educació garantirà places d’FP per a tot l’alumnat d’ESO que ho demani

El departament d’Educació ha presentat l’oferta de Formació Professional per al curs vinent que s’inclou al sistema FPCAT 365. La xarxa d’aquest nou sistema requereix una inversió de 726,6 milions, perquè s’articula en 1.044 centres de formació professional, una oferta tot de 413.373 places -un 34% més que les places oferides el curs passat-, 35.000 empreses i entitats i gairebé 17.000 docents. Si es va al detall d’aquest increment de l’oferta, i ha dos tipus de nivells que doblen l’oferta: els certificats de professionalitat, que passen d’11.041 places a 23.568, i la formació continua, de 120.000 a 242.000. Quant als títols de grau mitjà o superior s’ofereixen 7.000 places més -de 140.000 places inicials l’any passat a 147.000 enguany-. Aquest augment de places garantirà que tots els alumnes que acabin quart d’ESO tinguin plaça als cicles cap a on els han orientat els instituts.

Després de presentar el decret definitiu de l’ESO ara fa tres setmanes i a punt de fer oficial el decret de batxillerat -després que el govern espanyol hagi aprovat el decret normatiu en què s’ha de basar-, aquest dilluns Educació ha explicat els seus plans per l’FP en els pròxims cursos. Dins el sistema FP 365 hi haurà integrades de forma conjunta la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació. A més, hi haurà diferents nivells, que aniran des del més baix que és només una acreditació parcial de competència fins al més alt, el títol de formació professional i, més enllà, el curs d’especialització. Els títols de formació professional, que són l’objectiu principal de la gent que s’inscriu en una FP, requeriran 2.000 hores de classe ja sigui el grau bàsic, el mitjà o el superior.

Rècord històric de grups d’FP inicial

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que el Govern vol que aquesta sigui la legislatura de la “nova formació professional”. Torrent ha explicat que el nombre de grups d’FP inicial que hi haurà el curs 2022-2023 serà el més alt des de l’inici de segle. De fet, l’any passat es van quedar en 116 grups i per al pròxim curs se’n preveuen 276, mentre que al 2001 n’hi havia 9. La conselleria de Treball ha incrementat un 244% del pressupost per a la formació continua en aquesta aposta per l’FP. Aquesta inversió es destinarà, en part, en l’orientació i formació de 39.500 persones afectades per ERTO.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que és un “èxit de país” que cada vegada més joves vulguin cursar la formació professional. “Em vaig comprometre a canviar els processos de preinscripció”, ha reivindicat abans de passar a explicar les noves vies de preinscripció que volen “prevenir l’abandonament escolar”. “Garantirem que tots els alumnes d’ESO tinguin plaça al cicle que desitgin”, ha celebrat. A més, ha reivindicat que es doblin les aules de tecnologia avançada per fer un impuls al foment de la tecnologia i l’emprenedoria.

Preinscripció

Educació ha introduït una novetat important de cara a l’FP del pròxim any: l’alumnat de quart d’ESO tindrà accés preferent a la preinscripció dels cicles de grau mitjà. Així, hi haurà dues fases per la preinscripció: per l’alumnat de l’ESO que cursa quart en el moment de preinscriure’s i per a la resta d’alumnat.

Quant a les dates concretes d’aquesta preinscripció, es divideix en els cicles de grau mitjà i els cicles superiors. Per als graus mitjans la preinscripció es farà del 20 al 26 d’abril en el cas dels alumnes que estiguin cursant l’ESO i entre el 17 i el 23 de maig per a la resta. Als graus superiors les preinscripcions es faran entre el 25 i el 31 de maig.