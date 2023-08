Piscina privada per unes hores: com fer-ho i quant costa

Fugir de la calor més que un capritx comença a ser una necessitat. Per això han començat a proliferar plataformes i pàgines web on es poden llogar piscines per hores. Una d’aquestes pàgines web és Cocopool. Es tracta d’un web on hi ha una gran oferta de piscines privades que es lloguen a un preu força econòmic. A més, es pot escollir la localitat, el nombre de persones que l’utilitzaran i un radi de distància per visualitzar millor l’oferta de piscines.

En fer clic a la piscina que es vulgui llogar s’obre una nova pestanya que explica les condicions de la piscina i el preu a la qual es lloga. Per exemple, en el cas d’una piscina amb aforament per a seixanta persones a Dosrius, el requisit és que com a mínim cinc persones lloguin la piscina durant almenys tres hores. El pressupost final, en aquest cas, està calculat per aquestes cinc persones que exigeixen els propietaris i el preu final els sortiria per 35 euros l’hora. Com a extra ofereixen una barbacoa equipada amb carbó i pastilles per 30€ més.

Exemple d’una piscina privada de Dosrius que es pot llogar per 35 euros l’hora per a cinc persones. És una bona idea per refugiar-se de la calor a un preu econòmic / Cocopool

Excel·lents condicions i bons preus per passar el dia a remull

Cada piscina d’aquest web especialitzat en el lloguer temporal està valorada segons el seu estat, tot i que la majoria que apareixen estan en excel·lents condicions. Aquest web, com altres de semblants, és una excel·lent alternativa per les persones que vulguin refrescar-se o celebrar trobades en grup en espais naturals i en molt bones condicions i preus. Un cop utilitzades, els propietaris demanen ressenyes per obtenir més visibilitat al web i obtenir nous clients que lloguin la piscina.