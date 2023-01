El Pirineu aragonès vol ser la nova meca dels esquiadors catalans

Les baixes temperatures i les nevades d’aquestes últimes setmanes salvaran la temporada d’esquí. Per tal de continuar rebent turistes, les estacions del Pirineu aragonès volen atraure esquiadors catalans i internacionals amb projectes d’ampliació dels seus dominis. De fet, aquesta part del Pirineu només rep entre un 25% i un 30% d’esquiadors catalans, una xifra que ara volen augmentar amb ampliacions del terreny esquiable. El director general del grup Aramon -que està conformat per una societat privada amb finançament del govern d’Aragó- Antonio Jericó, ha explicat a l’ACN que hi ha en marxa dos projectes importants que tenen per objectiu aconseguir que els catalans escullin també Aragó a l’hora d’anar a esquiar.

El grup Aramon treballa fort en l’ampliació dels seus dominis esquiables per tal de poder captar més esquiadors. Segons ha explicat Jericó, els projectes plantejats passen per l’ampliació de l’estació de Cerler cap a la vall de Castanesa, a la part més oriental, al límit amb Catalunya. També hi ha el projecte d’unió de Formigal i Panticosa amb Candanchú i Astún a la zona occidental. Aquesta part del Pirineu ha estat la gran beneficiada de les darreres nevades amb acumulacions de més d’un metre.

En aquest cas i que segons Antonio Jericó haurien de permetre captar més públic internacional i sobretot també català. I es que la millora de les comunicacions per carretera fins a aquestes estacions permet arribar-hi en tres hores i mitja des de Barcelona i amb bona part del trajecte per autovia. “Per nosaltres, el client català és una aposta”, diu el director del grup Armon, que assenyala que a banda de l’esquí, també es valoren les activitats paral·leles que s’ofereixen i la gastronomia.

Dos projectes aragonesos amb beneficis catalans

Actualment, els esquiadors que visiten les estacions del Pirineu aragonès són majoritàriament de la zona del Cantàbric, de Llevant i de Madrid però en alguns complexos com el de Cerler, a la vall de Benasc. Tot i que hi ha un percentatge destacat de públic català, e grup Armon treballa per continuar augmentant les xifres i així atraure més clientela. Amb la inauguració d’un nou telecadira la temporada passada que ha permès l’obertura de pistes a la vall de Castanesa, Cerler ha iniciat així un ambiciós projecte per situar un punt d’accés a l’estació des de la carretera N-230 entre el Pont de Suert i Vilaller. Això suposaria que des de l’Alta Ribagorça hi hauria la possibilitat d’anar a esquiar a una altra estació d’esquí a més a més de Boí Taüll i Baqueira Beret. Tot i això, aquest projecte encara no té data d’inici.

L’altre gran projecte de la neu a Aragó és la connexió de totes les estacions situades a la part occidental que són Candanchú i Astún amb Formigal i Panticosa. Segons Jericó, aquí sí que hi ha una data prevista per fer la connexió que seria el 2025 i comportarà la construcció d’un nou telecabina entre Candancú i Astún, i un altre entre Formigal i Astún. El domini esquiable que naixerà d’aquest projecte estarà situat al voltant dels 300 quilòmetres conformats amb pistes ja existents.