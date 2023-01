Les millors estacions per esquiar aquest cap de setmana

El fred gèlid i les nevades que s’han registrat durant aquesta setmana i l’anterior han permès a les estacions d’esquí recuperar el seu aspecte hivernal. Abans del canvi de temps la calor havia deixat les pistes desertes de neu, però finalment els amants de l’esquí en podran gaudir sense problemes. Les nevades han incrementat el nombre de quilòmetres esquiables, que s’espera que es mantingui durant tot el febrer. Aquest cap de setmana s’esperen més nevades i aquestes són les estacions més afavorides pel fred:

Boí Taüll

La pista que més ha aprofitat les nevades dels últims dies ha estat Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça. L’estació ha registrat gruixos d’entre 65 i 130 cm de neu i les previsions per aquest cap de setmana apunten a l’obertura del 95% de les pistes. Això suposaria 41 pistes i 9 remuntadors dels 10 que té l’estació.

La Molina

L’estació compta amb gruixos de neu d’entre 40 i 75 cm i ja s’ha obert la connexió de La Molina + Masella. Qui visiti l’estació aquest cap de setmana podrà gaudir de 37 pistes de l’estació i 35 quilòmetres esquiables. A més, per primera vegada en tota la temporada s’obriran tots els espais de l’estació des d’Alabau fins a la Tosa d’Alp. També estaran oberts els circuits de raquetes de neu i l’snowpark.

Pistes d’esquí de la Molina sense neu el dia 14 de gener / Mireia Comas

Port Ainé

Compta amb una gran qualitat de la neu, amb gruixos de fins a 75 cm. Aquest cap de setmana obriran 22 pistes -el 95% dels quilòmetres esquiables- i tots els remuntadors estaran en funcionament. També es podrà practicar fora pista, raquetes de neu, snowpark, parc lúdic i skimo.

Espot

Amb entre 60 cm a cotes baixes i 95 cm a les altes, és una estació de gran qualitat per esquiar. A més, aquest cap de setmana estaran obertes 18 de les 22 pistes amb qualitat de neu pols dura, el 100% dels remuntadors i els itineraris de raquetes de neu i skimo. Encara no se sap si l’itinerari de forapista estarà disponible, ja que dependrà del risc d’allaus. Cal recordar que del 28 i 29 de gener es disputaran les dues últimes jornades dels Campionats del món de Para Esquí Alpí, amb l’slalom d’homes i dones en aquesta estació.

Vallter

Abans de les últimes nevades no hi havia pràcticament neu, però aquestes han permès que s’arribi a 15 cm en cotes baixes i 40 a cotes altes. L’estació ha obert la pista de l’Estadi, la única vermella que té bona qualitat de neu. També està obert el telecadira Jordi Pujol Planella, que porta fins a la cota màxima, 2.500 metres. També estarà oberta la pista de trineus i la cafeteria de l’estació.

Pistes d’esquí de la Molina 14/01/2023 / Mireia Comas

Vall de Núria

Vall de Núria compta amb gruixos de neu d’entre 50 i 80 cm, pel que té previst obrir el 76% del domini esquiable i posar en funcionament el 100% dels remuntadors. També hi haurà pistes per als trineus i tubbings per als més menuts. A més, aquest dissabte es celebrarà la tradicional Nit del Papu, una esquiada nocturna amb bruixes, dimonis i papus.