Pas del Govern per avalar el retorn de l’alumnat a l’aula sense mascareta

El Govern prepara una resolució, que publicarà aquest dijous, per tal d’avalar el retorn de l’alumnat a les aules la setmana que ve sense necessitat de dur mascareta. Tal i com ja havia anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la setmana passada, l’alumnat de primària i secundària dels centres escolars catalans podran desfer-se de la mascareta a partir de dimarts. El Govern ho avalarà a través d’una resolució per tal de flexibilitzar l’ús d’aquest element de protecció dins de les aules.

“Hi haurà una resolució que avalarà que els nens i nenes, el conjunt de l’alumnat de primària i secundària, no hagi de portar les mascaretes a l’interior de les aules”, ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Divendres passat ja es va enviar una carta als centres posant-los en coneixement d’aquest fet. Plaja ha dit que ara “és important fer pedagogia” perquè “entrem en una nova etapa, el conjunt de la ciutadania i sobretot el nens”. La portaveu ha recordat l’opinió d’experts sobre les perjudicis que causen les mascaretes en els més petits.

Així mateix, la portaveu del Govern també ha reclamat que en aquesta nova fase “demanem respecte per persones que pels motius pel que sigui decideixin portar mascareta en espais tancat, entrem en una nova etapa en la que hi ha d’haver procés d’adaptació”. La resolució que es publicarà dijous està avalada pels serveis jurídics de la Generalitat. D’aquesta manera, el Govern s’avança amb la data tenint en compte que el govern espanyol ha establert que les mascaretes es puguin treure el 20 d’abril, la totalitat de la població. Plaja ha dit que no tenia sentit que l’alumnat hagués d’anar amb mascareta un dia abans que entri la mesura general per tota la població.

Salut feia temps que reclamava una solució per a les escoles després que fins i tot els pediatres demanessin la retirada de les mascaretes. El departament ha treballat amb les societats de pediatres per fer estudis que aportin dades sobre l’impacte de la mascareta a les escoles per defensar la seva retirada. El pla de Salut era començar pels grups de Primària i progressivament anar implantant la mesura a la resta de cursos.