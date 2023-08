L’OCU diu quina és la millor cervesa del mercat: sorpresa en el rànquing

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha resolt el debat de cada estiu sobre quina és la millor cervesa del mercat. El rànquing que ha elaborat és sorprenent, donat que no hi ha les marques en què tothom pensa quan es parla d’una bona cervesa. Sorprenentment, Estrella Galícia, una de les marques de més èxit, no forma part d’aquesta llista, en la qual hi ha cerveses de supermercats com ara l’Aurum. L’OCU ha analitzat disset cerveses lager i ha arribat a la conclusió que la millor, amb una puntuació de 80 sobre 100, és la Xibeca d’Estrella Damm. L’organisme diu que és una cervesa amb “limitada amargor, cos mitjà baix i una alta sensació de gas”. El fet que incorpori blat de moro i arròs a la seva recepta també ha contribuït a fer que sigui la millor valorada en la prova de degustació.

El segon lloc l’ocupa la Mahou clàssica, per la seva “amargor mitjana, poc cos i sensació mitjana de gas”. Aquesta cervesa està ben valorada en la degustació i “afegeix blat de moro a la recepta”, un indicador que la fa pujar en el rànquing. Així, la Xibeca i la Mahou són les dues cerveses millor valorades, però hi ha més marques en el rànquing. Per exemple, l’OCU recomana la cervesa Aurum d’Eroski per la seva qualitat i preu. També asseguren que la Karlsquell d’Aldi és una “compra mestra”.

Una parella de joves prenent una cervesa a Castelldefels | ACN

Els criteris que s’han tingut en compte per fer la llista

Per elaborar aquesta llista l’OCU ha tingut en compte els ingredients de les cerveses i ha analitzat el seu grau alcohòlic, l’extracte sec real, l’extracte sec primitiu, el grau de fermentació i el pH. També han valorat els polifenols, els compostos amargs, el nitrogen lliure i la presència d’additius.