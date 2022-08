Europa tremola per la desaparició de la cervesa: Mèxic ja estudia prohibir la producció

La sequera que està arrasant Europa i alguns països d’altres continents podria tenir una conseqüència inesperada. La falta d’aigua està posant al límit països com Catalunya, que ja han aplicat restriccions i estudien aplicar-ne més si no plou prou aquest mes d’agost. A Mèxic estan a punt de prendre una dràstica decisió que també podria arribar a Europa en els pròxims mesos.

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ja ha anunciat la possibilitat d’aturar les fàbriques de cervesa del nord del país per la falta d’aigua que hi ha a la zona. Així, pararien de produir, el que acabaria amb les reserves de cervesa ràpidament, un fet molt temut pels amants d’aquesta beguda, que es compten per milions a tot el món. Un altre problema és que la guerra d’Ucraïna ha causat escassetat en ordi, el que també posa en perill la producció de cervesa.

Obrador ha explicat que es revisaran les concessions a les cerveseres i es donaran incentius perquè s’instal·lin a la part sud del país, on hi ha prou aigua i podrien mantenir els nivells de producció. Gran part de l’economia mexicana depèn de les cerveseres, perquè es dedica molta part de la producció a l’exportació, en especial a Europa. Aquesta seria una possible solució del dirigent mexicà a la necessitat d’aturar les fàbriques, que es podria produir també a Europa pròximament. Europa, de fet, ja es veuria molt afectada si finalment s’aturen les cerveseres mexicanes, ja que s’importa molt producte d’aquest país.

El país que produeix més cervesa al món, al límit per la sequera

El dirigent mexicà ha recordat que va aconseguir un acord amb la planta cervesera Constellation Brands, a Mexicali, per revocar-los el permís perquè posaven en perill l’aigua a les llars dels mexicans. Es va fer a partir d’una consulta a la població que va acabar per promoure un acord que l’empresa va acceptar per mudar-se al sud del país, on les reserves d’aigua són suficients.

“Hem de fer una cosa semblant i buscar no deixar sense permís a les cerveseres. Mèxic és el país que més produeix cervesa en el món. Inversió, divises, perquè s’està exportant cervesa”, ha explicat López Obrador, segons recullen Europa Press i la premsa del país. “No s’ha de dir que no produirem cervesa sinó dir que no es produirà al nord”, ha dit en un intent de tranquil·litzar la població.

A Mèxic ja està en perill la producció de llet, on davant l’escassetat d’aigua es van realitzar pous més profunds per mantenir les fàbriques d’aquest aliment obertes. En aquests pous hi ha aigua amb arsènic, pel que ara el govern mexicà ha hagut d’invertir en plantes per eliminar aquest mineral de l’aigua que arriba a les llars.