Mor la dona més gran de Catalunya als 112 anys

Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, va morir dilluns als 112 anys i gairebé vuit mesos, segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Nascuda el 1913 a Bellvís (Pla d’Urgell), també era la dona més gran de l’estat espanyol i estava entre les 40 persones més grans del món, segons l’associació Gerontology Research Group (GRG). Ara la dona més gran de Catalunya és Carme Noguera, nascuda a Olot (Garrotxa) el 1914.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el condol a la família. “Una dona sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa”, ha dit Illa en un missatge a X en el qual ha recordat la visita que li va fer l’any passat a casa seva, a Barcelona. “Sempre recordaré una frase que em va dir i em va marcar molt: ens hem d’ajudar els uns als altres, amb les mans plenes, mai estretes. Com li vaig prometre, així ho faré”.
L’última catalana nascuda abans de la Primera Guerra Mundial
Torres era l’última persona del país nascuda abans de la Primera Guerra Mundial. La seva mare era una mestressa de casa de Montblanc i el seu pare un barber de Fondarella que va morir en un accident de carro quan l’Angelina era petita. Arran d’això, la mare va marxar a Barcelona a treballar i els seus fills es van anar mudant a la capital. L’Angelina, que és la cinquena de set germans, va anar a les Salesianes, on al matí aprenia a llegir i a escriure i a la tarda li ensenyaven a cosir.
En una entrevista recent a l’ACN, Torres va relatar una conversa que va tenir amb diversos operaris que estaven “posant els fonaments” de la Sagrada Família. Quan els va preguntar què estaven construint, els paletes li van dir: “’Farem una església de la qual Catalunya en quedarà orgullosa’”. L’Angelina vivia amb la seva filla, la seva neta i el seu besnet molt a prop del temple de Gaudí.