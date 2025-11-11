Muere la mujer más anciana de Cataluña a los 112 años

Angelina Torres, la mujer más anciana de Cataluña, murió el lunes a los 112 años y casi ocho meses, según ha informado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Nacida en 1913 en Bellvís (Pla d’Urgell), también era la mujer más anciana del estado español y estaba entre las 40 personas más ancianas del mundo, según la asociación Gerontology Research Group (GRG). Ahora la mujer más anciana de Cataluña es Carme Noguera, nacida en Olot (Garrotxa) en 1914.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado el pésame a la familia. “Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza”, dijo Illa en un mensaje en X en el que recordó la visita que le hizo el año pasado en su casa, en Barcelona. “Siempre recordaré una frase que me dijo y me marcó mucho: debemos ayudarnos los unos a los otros, con las manos llenas, nunca cerradas. Como le prometí, así lo haré”.

Vaig tenir el privilegi de conèixer l’Angelina Torres l'any passat. Una dona sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa. Sempre recordaré una frase que em va dir i em va marcar molt: ens hem d’ajudar els uns als altres, amb les mans plenes, mai… pic.twitter.com/wMypUzxUI1 — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 11, 2025

La última catalana nacida antes de la Primera Guerra Mundial

Torres era la última persona del país nacida antes de la Primera Guerra Mundial. Su madre era ama de casa de Montblanc y su padre un barbero de Fondarella que murió en un accidente de carro cuando Angelina era pequeña. A raíz de esto, la madre se fue a Barcelona a trabajar y sus hijos se mudaron a la capital. Angelina, que es la quinta de siete hermanos, fue a las Salesianas, donde por la mañana aprendía a leer y escribir y por la tarde le enseñaban a coser.

En una entrevista reciente a la ACN, Torres relató una conversación que tuvo con varios operarios que estaban “poniendo los cimientos” de la Sagrada Familia. Cuando les preguntó qué estaban construyendo, los albañiles le dijeron: “’Haremos una iglesia de la cual Cataluña se sentirá orgullosa’”. Angelina vivía con su hija, su nieta y su bisnieto muy cerca del templo de Gaudí.