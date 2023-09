La nova llei de benestar animal entra en vigor: com afectarà la teva mascota?

La nova llei de benestar animal entra vigor aquest divendres després que el Congrés donés llum verda amb polèmica a la norma ara fa sis mesos. El Ministeri de Drets Socials, dirigit per Podemos, havia posat al punt de mira els gossos de caça, però una aliança d’última hora entre el PSOE, el PP i Vox els va deixar fora. Tampoc es van tocar els toros o les curses de cavalls, dues demandes dels grups animalistes. Amb tot, la nova llei suposa un gran avenç per a la protecció de les mascotes, ja que a partir d’ara es prohibeixen un gran nombre de coses que fins ara estaven normalitzades.

Què no podràs fer amb les mascotes a partir d’ara?

L’objectiu de la llei és posar fi al maltractament de les mascotes. Una de les grans novetats és que a partir d’ara els gossos no es podran quedar més de 24 hores sols a casa, mentre que la resta d’animals no podran estar més de tres dies sense que algú en tingui cura. Els gats i gossos no podran viure tancats en patis, terrasses o balcons.

Els gossos requereixen responsabilitat / Pixabay

Cap animal abandonat ni sacrificat

Un altre objectiu és aconseguir “l’abandonament zero”. Una fita molt necessària tenint en compte que Drets Socials calcula que cada any s’abandonen 300.000 animals i gairebé 100.000 són sacrificats a les gosseres. A Catalunya, bona part dels apartats de la nova llei ja estaven en vigor des de fa anys. Es prohibeix el sacrifici de mascotes per manca d’espai o motius econòmics i només un veterinari podrà autoritzar l’eutanàsia de l’animal de companyia i sempre per raons de salut.

Augmenten les sancions pel maltractament animal

A banda d’aprovar la nova llei de benestar animal, el Congrés va aprovar una reforma del Codi Penal per endurir les penes als maltractadors d’animals i introduir nous agreujants. Així mateix, es produeix un increment de les sancions, que podrien arribar fins als 200.000 euros en els casos més greus.

Els gossos, sempre sota supervisió

La nova llei tampoc permet que els gossos es quedin sols en cotxes tancats ni deixar-los lligats a les portes d’un supermercat o d’una botiga.

L’assegurança obligatòria, per més endavant

El govern espanyol ha d’aprovar un reglament específic per regular les assegurances de responsabilitat civil, que a partir d’ara seran obligatòries. Mentre no es tramiti, queden suspeses, igual que passa amb els cursos de tinença d’animals.