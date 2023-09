La nueva ley de bienestar animal entra en vigor: ¿cómo afectará tu mascota?

La nueva ley de bienestar animal entra en vigor este viernes después de que el Congreso diera luz verde con polémica a la norma ahora hace seis meses. El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Podemos, había puesto en su punto de mira a los perros de caza, pero una alianza de última hora entre el PSOE, el PP y Vox los dejó fuera. Tampoco se tocaron los toros o las carreras de caballos, dos demandas de los grupos animalistas. Con todo, la nueva ley supone un gran adelanto para la protección de las mascotas, puesto que a partir de ahora se prohíben un gran número de cosas que hasta ahora estaban normalizadas.

¿Qué no podrás hacer con las mascotas a partir de ahora?

El objetivo de la ley es poner fin al maltrato de las mascotas. Una de las grandes novedades es que a partir de ahora los perros no se podrán quedar más de 24 horas solo en casa, mientras que el resto de animales no podrán estar más de tres días sin que alguien los cuide. Los gatos y perros no podrán vivir cerrados en patios, terrazas o balcones.

Los perros requieren responsabilidad / Pixabay

Ningún animal abandonado ni sacrificado

Otro objetivo es conseguir “el abandono cero”. Un hito muy necesario teniendo en cuenta que Derechos Sociales calcula que cada año se abandonan 300.000 animales y casi 100.000 son sacrificados en las perreras. En Cataluña, buena parte de los apartados de la nueva ley ya estaban en vigor desde hace años. Se prohíbe el sacrificio de mascotas por falta de espacio o motivos económicos y solo un veterinario podrá autorizar la eutanasia del animal de compañía y siempre por razones de salud.

Aumentan las sanciones por el maltrato animal

Además de aprobar la nueva ley de bienestar animal, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal para endurecer las penas a los maltratadores de animales e introducir nuevos agravantes. Así mismo, se produce un incremento de las sanciones, que podrían llegar hasta los 200.000 euros en los casos más graves.

Los perros, siempre bajo supervisión

La nueva ley tampoco permite que los perros se queden solo en coches cerrados ni dejarlos ligados a las puertas de un supermercado o de una tienda.

El seguro obligatorio, por más adelante

El gobierno español tiene que aprobar un reglamento específico para regular los seguros de responsabilidad civil, que a partir de ahora serán obligatorias. Mientras no se tramite, quedan suspendidas, igual que pasa con los cursos de tenencia de animales.