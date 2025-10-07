L’Estat espanyol ha donat una nova llum verda al projecte de les noves dessaladores per a Catalunya. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l’autorització per signar el conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Generalitat, una autorització que permet finançar i executar finalment les noves dessaladores de Tordera II i Foix. Aquesta llum verda permet que es mantinguin, i se’ls doni continuïtat, a les decisions preses l’any 2024 entre l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya en les quals s’aprovaven mesures per desplegar més instal·lacions d’aigua dessalinitzada per abastir les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona i alleugerir la pressió sobre el Ter (amb els transvasaments d’aigua) i reduir l’extracció d’aigua dels aqüífers de la costa que es trobin en mal estat ecològic.
La construcció d’aquestes noves plantes dessaladores de Tordera II i Foix faran que Catalunya guanyi més producció d’aigua dessalada (que han jugat un paper clau durant la darrera sequera a Catalunya). Aquest augment de la producció d’aigua dessalada farà que Catalunya avanci cap a un model més resilient i sostenible davant possibles noves sequeres i els efectes recurrents del canvi climàtic que poden assotar el país.
Una inversió milionària
Segons han detallat des del ministeri espanyol la inversió total que es farà finançada des dels fons propis de la societat estatal Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) serà de 513 milions d’euros, mentre que la Generalitat, a través de l’ens públic d’abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL), invertirà 20 milions d’euros per cobrir els costos dels avantprojectes i expropiacions necessaris per la construcció de les noves plantes dessaladores.