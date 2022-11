El Govern declararà l’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat

La Generalitat declararà aquest dimarts l’alerta per sequera en els àmbits Darnius Boadella i Ter-Llobregat, la principal conca de Catalunya amb restriccions que no afectaran l’aigua de boca. Ho ha confirmat la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una entrevista aquest dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio on també ha detallat que sí hi haurà afectacions per als usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius. La conca del Ter-Llobregat abasteix uns cinc milions de persones. Jordà ha detallat que en menys de 24 hores el director de l’Agència Catalana de l’Aigua firmarà la resolució de l’alerta davant una “preocupant” situació a les reserves del país.

Alerta per sequera a gran part de Catalunya

Les reserves d’aigua a Catalunya actualment estan al 33% i la situació es torna cada vegada més preocupant. La consellera d’Acció Climàtica ha detallat que, amb l’entrada en alerta dels àmbits Darnius Boadella i Ter-Llobregat, gran part de Catalunya es veurà afectada per la sequera. En concret, l’afectació s’amplia fins a 26 comarques i 550 municipis, el que suposa que 6,7 milions de persones es veuen afectades. Així i tot, Jordà ha insistit que “la ciutadania no ho notarà” perquè “no hi haurà talls d’aigua”. Això sí, la crítica situació obliga a restringir l’ús de l’aigua en diversos sectors. En concret, per al reg agrícola només es podrà destinar un 25% de l’aigua, un 10% per a usos ramaders, un 5% per als industrials un 30% de l’aigua per a usos recreatius que impliquin reg i es podrà destinar un 5% per a altres usos recreatius.

La consellera Teresa Jordà, en roda de premsa a Palau | ACN

La pitjor sequera des del 2008

En el que va de segle, la sequera s’ha convertit en un fenomen recurrent a Catalunya. La del 2008 va ser la més greu que ha viscut el país en els últims 80 anys, quan les reserves van desplomar-se fins al 20%.