Aigües de Barcelona, de Veolia, i l’AMB presenten REPIPE, eina pionera per optimitzar la renovació de la xarxa

Aigües de Barcelona, del grup Veolia, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentat conjuntament el projecte REPIPE en la vuitena edició del Water Innovation Day de la Catalan Water Partnership (CWP), celebrat al CosmoCaixa. Aquesta eina representa un avenç significatiu en la planificació estratègica de les infraestructures hídriques i reforça l’aposta d’Aigües de Barcelona per la innovació aplicada a la gestió del cicle integral de l’aigua.
REPIPE és un projecte liderat per Aigües de Barcelona i desenvolupat en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i Cetaqua (el Centre Tecnològic de l’Aigua). L’objectiu és predir, a través de tècniques avançades de machine learning, la probabilitat d’avaria en els més de 130.000 trams (4.800 quilòmetres) de canonades de la xarxa de distribució d’aigua potable. El model combina dades tècniques i geoespacials amb algoritmes sofisticats per generar prediccions a curt termini que permeten establir prioritats d’intervenció i manteniment de manera més eficient i objectiva.
Aquest enfocament predictiu no només optimitza els recursos que cal destinar al manteniment de la xarxa, sinó que també constitueix la base per desenvolupar models estadístics per estimar el comportament de la infraestructura a llarg termini, facilitant una planificació estratègica més precisa.
Col·laboració estratègica en innovació per a l’abastament
Jaume Cardús, responsable de Planificació d’Aigües de Barcelona, i Ferran Baqué, enginyer del Servei d’Abastament d’Aigua de l’AMB, han destacat durant la presentació la importància d’aquesta col·laboració publicoprivada per garantir la sostenibilitat i resiliència del servei d’aigua davant els reptes actuals i futurs. REPIPE és un exemple de com l’aliança entre operadors, administracions públiques i centres tecnològics pot generar solucions d’alt valor tècnic que responen als reptes reals de l’àmbit de l’aigua.
Innovació per un futur sostenible
En el context actual d’emergència climàtica i estrès hídric, disposar de solucions que permetin mantenir i millorar els nivells alts de rendiment de la xarxa metropolitana de distribució d’aigua potable, que ja ha arribat al 86%, és una prioritat ineludible. REPIPE s’emmarca en aquesta necessitat de mantenir l’excel·lència hidràulica i reduir les pèrdues d’aigua, i contribueix així a la sostenibilitat i a la resiliència del cicle integral de l’aigua. El projecte és una mostra més del model d’innovació d’Aigües de Barcelona: garantir que els projectes i les tecnologies implementades tinguin, en darrera instància, un impacte positiu en les persones i la societat.
La participació al Water Innovation Day de la Catalan Water Partnership referma el posicionament de l’organització com a líder en innovació aplicada a l’àmbit de l’aigua i el seu compromís amb el desenvolupament de solucions innovadores que garanteixin l’excel·lència en el servei integral de l’aigua i un futur hídric sostenible per a les generacions presents i futures.