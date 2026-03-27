Aigües de Barcelona, de Veolia, y el AMB presentan REPIPE, herramienta pionera para optimizar la renovación de la red

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado conjuntamente el proyecto REPIPE en la octava edición del Water Innovation Day de la Catalan Water Partnership (CWP), celebrado en el CosmoCaixa. Esta herramienta representa un avance significativo en la planificación estratégica de las infraestructuras hídricas y refuerza el compromiso de Aigües de Barcelona por la innovación aplicada a la gestión del ciclo integral del agua.

REPIPE es un proyecto liderado por Aigües de Barcelona y desarrollado en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y Cetaqua (el Centro Tecnológico del Agua). El objetivo es predecir, a través de técnicas avanzadas de machine learning, la probabilidad de avería en los más de 130.000 tramos (4.800 kilómetros) de tuberías de la red de distribución de agua potable. El modelo combina datos técnicos y geoespaciales con algoritmos sofisticados para generar predicciones a corto plazo que permiten establecer prioridades de intervención y mantenimiento de manera más eficiente y objetiva.

Este enfoque predictivo no solo optimiza los recursos que se deben destinar al mantenimiento de la red, sino que también constituye la base para desarrollar modelos estadísticos para estimar el comportamiento de la infraestructura a largo plazo, facilitando una planificación estratégica más precisa.

Presentación de la herramienta REPIPE, en el CosmoCaixa / Cedida

Colaboración estratégica en innovación para el abastecimiento

Jaume Cardús, responsable de Planificación de Aigües de Barcelona, y Ferran Baqué, ingeniero del Servicio de Abastecimiento de Agua del AMB, destacaron durante la presentación la importancia de esta colaboración público-privada para garantizar la sostenibilidad y resiliencia del servicio de agua ante los retos actuales y futuros. REPIPE es un ejemplo de cómo la alianza entre operadores, administraciones públicas y centros tecnológicos puede generar soluciones de alto valor técnico que responden a los retos reales del ámbito del agua.

Innovación para un futuro sostenible

En el contexto actual de emergencia climática y estrés hídrico, disponer de soluciones que permitan mantener y mejorar los niveles altos de rendimiento de la red metropolitana de distribución de agua potable, que ya ha alcanzado el 86%, es una prioridad ineludible. REPIPE se enmarca en esta necesidad de mantener la excelencia hidráulica y reducir las pérdidas de agua, y contribuye así a la sostenibilidad y a la resiliencia del ciclo integral del agua. El proyecto es una muestra más del modelo de innovación de Aigües de Barcelona: garantizar que los proyectos y las tecnologías implementadas tengan, en última instancia, un impacto positivo en las personas y la sociedad.

La participación en el Water Innovation Day de la Catalan Water Partnership reafirma el posicionamiento de la organización como líder en innovación aplicada en el ámbito del agua y su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras que garanticen la excelencia en el servicio integral del agua y un futuro hídrico sostenible para las generaciones presentes y futuras.