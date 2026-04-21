Una treballadora de l’empresa Bequers, una consultoria especialitzada en assessorament educatiu i que assegura que busca “talent”, es va indignar amb un usuari de LinkedIn perquè li va respondre en català un missatge que la treballadora havia enviat en castellà. Per evidenciar el seu rebuig a la llengua catalana, la caçatalents li va replicar amb un missatge en islandès que remarcava que ella treballa “en castellà”, una reacció que l’afectat no ha deixat passar i ha posat en mans de Plataforma per la Llengua, que ja s’ha posat en contacte amb l’empresa per intentar esclarir els fets.
Tot va començar quan la suposada caçatalents va contactar per iniciativa pròpia amb aquest usuari de LinkedIn i li va assegurar que a Bequers els havia agradat el seu perfil. En un missatge escrit en castellà, li deia: “Encaixes força bé per presentar la teva candidatura a una convocatòria formativa molt especial que s’iniciarà ben aviat”. L’interlocutor va respondre en català i li va agrair que es posés en contacte amb ell i va mostrar interès en el curs. “Les formacions serien un gran complement a la meva formació actual i també ajudarien a fer un salt en la meva carrera”, li deia.
El que el possible candidat no s’esperava és que la resposta de la treballadora seria en islandès, sobretot perquè abans s’havia dirigit a ell en castellà. “Entenc que prefereixis comunicar-te en català. En el meu cas, per motius professionals, treballo en castellà, que és la llengua en què vaig iniciar la conversa”, li va etzibar, i va afegir que si ho veia bé podien continuar “en castellà”. En cas contrari, la treballadora donava per finalitzada la conversa: “Si no, ho deixarem així”. L’home, lluny de callar, va mantenir el català i li va retreure que fos tan “curta de mires” i li va comunicar que denunciaria aquesta “discriminació flagrant” per expressar-se en la seva llengua amb una persona “que treballa en la mateixa ciutat que jo”.
“Biaix supremacista”
El cas l’ha denunciat Plataforma per la Llengua, que ha remarcat que es posaran en contacte amb l’empresa per traslladar-los el “biaix supremacista” que exhibeix aquesta treballadora. “I ja que ella mateixa reconeix que solament prosseguirà la conversa en castellà per motius professionals, també voldrem aclarir si Bequers dona algun tipus d’instrucció d’adreçar-se únicament en castellà —o islandès— a aquells consumidors que utilitzen el català amb normalitat”, ha afegit. El responsable de relacions amb l’àmbit empresarial de Plataforma per la Llengua, Marc Biosca, ha explicat a El Món que ja els han escrit, però que, de moment, no han obtingut cap resposta. “No havíem vist un despropòsit com aquest”, afirma en referència a la resposta en islandès, i recorda que la Llei de Consum i de Política Lingüística estableixen que el client té dret a ser atès en català. Amb tot, Biosca remarca que l’objectiu de la comunicació és saber si l’empresa “està d’acord amb els valors que expressa aquesta treballadora”.