Nova denúncia per un cas de catalanofòbia. En aquesta ocasió la protagonista ha estat l’encarregada d’un establiment de Cambrils que ha contestat amb un “Viva España“, “esto es Espanya” i “vete a otro sitio” a una persona que havia demanat la carta en català per informar-se de l’oferta del bar irlandès i restaurant Molly Malone’s. El Món s’ha posat en contacte amb en Jaume R., l’afectat, per conèixer com es van succeir els fets després que al seu compte de la xarxa social X ha denunciat el “mal tràngol” que ha passat al restaurant Molly Malone’s.
L’afectat ha explicat a aquest diari que ahir va passar per davant del local i va demanar a l’encarregada si tenen carta en català perquè “tenia ganes d’anar-hi un dia”, però la dona s’ho va prendre “molt malament”. “De seguida es va posar a la defensiva i em va dir que ‘estamos en Espanya’ i ‘no tengo ninguna obligación'”, recorda en Jaume, que li va recordar que la llei obligava a tenir com a mínim la informació en català. També els va exposar que sent irlandesos podien tenir una mica d’empatia amb Catalunya, però el comentari la “va alterar més i va començar a dir ‘Viva España’ o ‘vete a otro sitio si no te gusta'”.
Per evitar que el conflicte anés a més, en Jaume va preferir marxar perquè “no tenia ganes de romanços”, però deixa clar que va marxar “molt enfadat” per la situació que va viure. Amb tot, deixa clar que la intenció del moment no era entrar a menjar res, sinó simplement informar-se del menjar que oferien perquè li havien parlat bé del lloc. Com que no estava consumint, l’afectat no va poder demanar el llibre de reclamacions, però s’ha efectuat una denúncia a Consum amb la col·laboració d’una altra persona.
Li he comentat que tampoc te els cartells i ròtulació com diu la llei i que esperava mes empatia per ser un negoci irlandes i m’ha contestat amb un “vivaspanya” i un “vete a otro sitio”.— Jaume (@Jaumetraxx) April 5, 2026
Denúncia a Consum
En Jaume ha contactat amb en Miquel, un activista per la llengua que acumula un llarg historial de queixes contra establiment perquè incompleixen la llei vigent en matèria de política lingüística, per interposar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum. En la queixa, a la qual ha tingut accés aquest diari s’exposa que la retolació de l’establiment es troba “exclusivament en castellà, sense presència del català, fet que vulnera la normativa vigent en matèria de política lingüística i de consum”.
Així mateix, es comunica a la Generalitat que l’establiment “no disposa de determinats elements d’informació al públic, com ara les cartes, en llengua catalana”, i també es remarca que “per part dels responsables s’ha manifestat una negativa a incorporar el català, al·legant que no en tenen l’obligació”. “Com a usuari potencial dels serveis oferts i receptor de la informació adreçada al públic, aquesta manca de retolació en català m’impedeix accedir en condicions d’igualtat a la informació general del servei, i afecta igualment qualsevol altra persona consumidora o usuària potencial”, defensa.
Davant aquesta situació, es fa constar que l’establiment incompleix l’article 32.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix destinats al públic han d’estar, com a mínim, en català, i també l’article 211-5 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que obliga les empreses a garantir que la informació fixada de manera general en els establiments oberts al públic estigui disponible en català. Per tot això, se sol·licita que s’adoptin les mesures escaients perquè l’establiment “compleixi amb la normativa lingüística vigent i garanteixi, com a mínim, la presència del català en la retolació i la informació fixa adreçada al públic”.