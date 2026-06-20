Les denúncies per vulnerar els drets lingüístics dels catalanoparlants funcionen. La coneguda marca brasilera Oakberry, especialitzada en la comercialització de productes derivats de l’açaí –el fruit conegut popularment com a margalló del Brasil–, ha integrat el català a la seva pàgina web oficial. A partir d’ara, els usuaris que accedeixin al portal de la companyia hi podran consultar completament en català tant el catàleg dels seus productes com el cercador de botigues per trobar els establiments de la multinacional, que va aterrar l’any 2019 a Barcelona i actualment compta amb 11 establiments repartits per Catalunya.
La incorporació de la llengua a la pàgina web de la companyia l’ha anunciat el Departament de Política Lingüística a través d’un breu comentari al seu compte de la xarxa social X. Tot i això, la decisió d’Oakberry es produeix un any després que Plataforma per la Llengua tanqués una campanya de Radars lingüístics que en només dues setmanes va recollir 463 queixes per rètols d’establiments comercials que exclouen el català. Això, va comportar que l’ONG en defensa del català adquirís el compromís de l’entitat de “fiscalitzar especialment les empreses que més n’han generat, com ara les cadenes Tío Bigotes o Oakberry”. La primera va incroporar el català a les cartes després de 27 denúncies.
Fonts de l’entitat que presideix Òscar Escuder han detallat a El Món que arran d’aquesta campanya es van presentar dues denúncies –una contra un establiment de Barcelona i una altra a un de Reus– a l’Agència Catalana de Consum per incomplir la llei vigent, que fixa que la informació i la retolació de caràcter fix destinada al públic han de ser, com a mínim, en català. Les mateixes fonts celebren el pas endavant d’Oakberry, i remarquen que tenir la web en català no és una obligació. “La denúncia és per temes de retolació, i si hi ha web deuen haver solucionat les mancances en retolació per les quals se’ls havia denunciat”, però les mateixes fonts deixen clar que a hores d’ara no tenen constància que els inspectors hagin acudit als establiments per inspeccionar-los. Amb tot, des de l’entitat veuen positiu que la ciutadania vegi que les denúncies serveixen per introduir canvis en aquests establiments.
Tio Bigotes comença a incloure el català després de 27 denúncies
La iniciativa d’Oakberry es produeix mesos després que Tio Bigotes, l’altra cadena que estava sota la lupa de Plataforma per la Llengua, comencés a introduir el català en els seus menús i cartes després de 27 denúncies – 18 denúncies a locals de Barcelona, 7 en altres poblacions de l’àrea metropolitana i 2 a Tarragona–. Tot i això, fonts de Plataforma per la Llengua subratllen a aquest diari les dificultats que es troben per fer prevaldre els drets lingüístics en negocis franquiciats. “És el forat negre del tema de drets lingüístics pel que a la informació escrita”, exposa, i assenyala que “els incompliments, no solament lingüístics, es colen per totes bandes”.
Sobre la cadena de crestes argentines en qüestió, des de Plataforma per la Llengua lamenten que “els hem denunciat i han tingut tota mena d’inspeccions” i posen la mà al foc que no tots els establiments compleixen amb la normativa. “Sobre el paper, el model de franquícia hauria d’anar a favor perquè permetria fer economia d’escala” i millorar el paisatge lingüístic del comerç del país substancialment. “Si ataques l’empresa mare i aconsegueixes endreçar-la, representa que hi hauria d’haver un efecte dominó, però resulta que no”, lamenten les fonts, remarcant que es troben amb “molts problemes”.