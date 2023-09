Òmnium contacta els representants de la UE per reclamar l’oficialitat del català

Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià han enviat una carta als 26 representants permanents dels estats de la Unió Europea per reclamar l’oficialitat del català. Aquest dimarts el Consell d’Afers Generals de la UE es reuneix per abordar, entre altres qüestions, la petició de l’estat espanyol per convertir el català, l’eusquera i el gallec en llengües oficials de treball. Tot indica que la decisió final haurà d’esperar, ja que diversos països s’han mostrat reticents a donar llum verda a la mesura, ja que tenen dubtes sobre com afectarà el procés legislatiu de la UE i alguns temen que hi hagi un efecte contagi.

“Que el català esdevingui llengua oficial a la Unió Europea és una demanda històrica que no podem desaprofitar, ja que tindria un impacte directe en la vida de milions de ciutadans”, explica el president d’Òmnium, Xavier Antich. “Que avui el català no sigui una llengua oficial i de ple dret a les institucions és una anomalia cultural i lingüística que cal esmenar”, insisteix. “El català ha de fer front a molts reptes i amenaces. Sense el reconeixement oficial és més difícil garantir els drets lingüístics dels seus parlants i regular-ne el seu ús. Per afrontar els reptes lingüístics del català, és imprescindible que esdevingui llengua oficial”, ha advertit Antich.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, durant el discurs amb motiu de la Diada 2023 / Mireia Comas

Les tres entitats, que conformen la Federació Llull, apel·len les delegacions dels estats membres perquè votin a favor de la modificació del Reglament 1/1958. “Dimarts 19 de setembre és una oportunitat històrica per demostrar el que la UE diu ser: una unió democràtica i inclusiva de pobles i llengües”, diu la missiva.

L’estat espanyol defensa el català

El ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha explicat aquest dimarts al matí que durant la seva intervenció al Consell General de la UE defensarà davant els seus homòlegs europeus que el català, l’eusquera i el gallec “no són llengües minoritàries”. Albares ha recordat que són llengües amb “milions” de parlants. “El català el parlen més de 10 milions de persones, més que altres llengües que ara són oficials”, ha afegit. El ministre ha dit que a la trobada explicarà “l’especificitat del regim lingüístic espanyol, que és pràcticament únic a la UE”.