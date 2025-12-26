L’associació Metges-Salut pel Català ha fet un balanç “molt positiu” del primer programa d’acollida lingüística i cultural per als 125 residents que ha dut a terme l’Hospital Clínic de Barcelona. En total, el programa que va ser objecte d’un reportatge d’El Món han dut a terme amb un total de 15 activitats durant aquests dotze mesos: 4 culturals, 3 excursions, 3 tallers de cuina, 2 sortides a museus i espectacles, 2 de parelles lingüístiques i un curs de català. L’objectiu d’aquest programa, que ha tingut la participació d’un 45% dels residents no catalanoparlants, és facilitar la integració lingüística i cultural dels nouvinguts i sensibilitzar sobre els temes lingüístics de Catalunya. El pla ha comptat amb la participació, i col·laboració d’un 23,2% de residents catalanoparlants.
El doctor Lluís Mont, president de Metges-Salut pel Català, ha fet una valoració fa una valoració molt positiva del pla que es va posar en marxa després d’adonar-se’m que no hi havia acollida a la gent que venia de fora a treballar al sistema sanitari català. “La gent que ha anat venint ha estat molt contenta i ha fet activitats molt divertides i en català”. “La gent s’ha esforçat a parlar el català encara que portin poc temps”, ha remarcat. També ha donat la seva visió del pla la Rosalia Port, infermera jubilada, que defensa que el pla treballa perquè “els nous vinguts aprenguin català”, i creu que l’activitat de cuina és una “bona idea” per fer-ho en un ambient més distès.
Alguns dels metges extracomunitaris han explicat com ha estat la seva experiència en un vídeo que Salut pel Català ha publicat a YouTube. Per exemple, Eugenio Bernardo, resident de segon any de neurologia al Clínic, manifesta que s’ho està passant “molt bé” i afegeix que passejar per la ciutat, reconèixer llocs, conèixer la història del barri on vius i el país “fa que l’experiència de la llengua i la cultura sigui molt més completa“. Klaus Franz, que és resident de primer any en dermatologia, afegeix que aprecia “molt” l’oportunitat de conèixer la cultura catalana, el país, la seva història i la seva identitat.
“Tinc més fluïdesa amb els meus pacients”
És un programa que intenta integrar els residents entre si mateixos i a la cultura catalana i, a la vegada, ens permet adquirir més seguretat amb els pacients”, Luca Moura, resident de tercer any d’oftalmologia. “És important per completar la teva visió i la integració al lloc on estàs treballant”, sentencia Edu Aguilar, que és resident de tercer any a hematologia. “Crec que d’ençà que faig part d’aquest pla d’acollida tinc més fluïdesa amb el català i ho noto amb els meus pacients”, manifesta Karen Castillo, resident de quart any d’endocrinologia, i afegeix que “amb els meus pacients abans no parlava molt català i ara m’animo molt a fer-ho”. Finalment, Sallie Vega, primer any de pneumologia, opina que la iniciativa és “molt important perquè m’ha permès integrar-més i ara mateix puc entendre més que quan vaig arribar”.