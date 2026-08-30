La supervivència de Xiuxiuejar, la xarxa social nascuda a principis del 2026 com a primera plataforma en línia pensada i desenvolupada íntegrament en català, penja d’un fil. Tot i la mobilització digital i la febre de registres viscuda a principis d’agost arran del crit d’alerta llançat pel seu creador, la realitat interna del projecte és molt més amarga. L’enginyer Metkhal Khalawi –que va acabar la carrera després d’arribar a Catalunya l’any 2017 després de sortir de Síria– adverteix en declaracions a El Món que la situació econòmica i personal és insostenible, i acusa la classe política, les entitats i les figures públiques d’actuar per pur “postureig” sense oferir un suport real i sostingut a la plataforma.
A principis d’agost, Khalawi va publicar un missatge als seus perfils anunciant que congelava el desenvolupament de noves funcionalitats tècniques per centrar-se a construir comunitat. En aquell moment, l’enginyer va fixar el final d’any com a data límit per decidir si calia tancar la plataforma. La crida d’auxili va provocar una reacció immediata a la xarxa que va fer passar la plataforma de 16.000 a 21.000 usuaris registrats, a més de sumar perfils de rellevància pública com Lluís Llach, The Tyets, Gabriel Rufián o Oriol Junqueras, entre altres. Tanmateix, Khalawi denuncia que la majoria d’aquests registres de renom han quedat en paper mullat: “La gent es dona d’alta per donar suport o per la foto, fa un tuit dient que la iniciativa és molt bona i després desapareix i no la fa servir”.
És a dir, que hi ha molts usuaris que es registren i es creen un perfil a la xarxa social, però posteriorment no la fan servir. Concretament, segons detalla, “dels 21.000 usuaris que té Xiuxiuejar, menys de 1.000 són actius”. “El millor avença no és cap funcionalitat tècnica, és la consistència i que la gent la faci servir diàriament”, sentencia el creador de la plataforma que en cap cas vol competir amb la xarxa social X. “No puc competir amb l’Elon Musk i el seu Twitter, però jo ho vaig fer com una manera de crear la casa digital del català”, exposa en conversa amb aquest diari.
Un cost econòmic i personal desbordat
L’emprenedor sirià, que va aprendre la llengua a Molins de Rei, acaba de ser pare per segona vegada. Fa mesos va decidir deixar la seva feina per dedicar-se a temps complet al desenvolupament de Xiuxiuejar, un nom que va triar perquè és una paraula que en català li agrada molt perquè “és molt suau i molt bonica” i, a més, “s’assembla molt a la paraula àrab, ‘waswasa’ que té un significat semblant”. Sense cap mena de subvenció pública –una via que descarta per mantenir la neutralitat de la plataforma–, el manteniment de la base de dades, els servidors i les eines d’intel·ligència artificial li suposen una despesa creixent que assumeix de la seva pròpia butxaca.
“No estic guanyant res, estic perdent molts diners cada mes”, lamenta Khalawi, desmentint rotundament aquells comentaris que insinuen que el projecte és una estafa o que no té costos. A més, la manca de recursos fa que tampoc pugui remunerar la feina dels voluntaris que gestionen la moderació, els quals ja han començat a plegar perquè no pot pagar-los res. Per a l’enginyer, l’efecte de tenir milers de comptes inactius és completament contraproduent: “Com més usuaris inactius es creen, més se m’incrementa el cost de la base de dades sense aportar cap valor. Prefereixo 1.000 usuaris actius que 20.000 de fantasmes”.
Desconnexió a la tardor i codi obert si no hi ha sortida
Khalawi ha intentat sense èxit contactar amb la Generalitat, ajuntaments i grans institucions com el FC Barcelona per aconseguir que s’impliquin en la dinamització de l’espai. Després de demanar finançament mínim per cobrir costos i no trobar resposta, ha decidit prendre’s un parèntesi fins a finals de setembre per valorar el seu futur laboral i familiar. “Si no aconsegueixo enlairar el projecte, començaré a buscar feina ara, i ja està”, manifesta el creador. Encara que la data límit teòrica per al tancament era el desembre, el creador reconeix que l’increment de costos mensuals podria precipitar la decisió abans: “Cada mes és més difícil perquè es va augmentant el cost perquè cada vegada hi ha més dades i més contingut”. Amb tot, assegura que si finalment ha d’abaixar la persiana, alliberarà el codi de la xarxa –codi obert– perquè qualsevol altra persona o entitat pugui agafar el relleu. “Jo vaig fer Xiuxiuejar com la casa digital del català, un espai propi. Però si la gent no vol estar a la seva pròpia casa, jo no tinc més energia per continuar sol”, conclou.