Nova denúncia pública per discriminació lingüística als serveis de Rodalies a Catalunya. Una usuària va patir aquest dijous un episodi de catalanofòbia i tracte agressiu per part d’un revisor de Renfe a l’estació de Manresa cap a les 5.30 hores de la matinada. Segons ha fet públic el politòleg Joan Gil Oliveras –amic de l’afectada– a les xarxes i ha detallat posteriorment a El Món, els fets es van desencadenar durant un control extraordinari a la sortida de les instal·lacions on l’aplicació de la T-Mobilitat de la viatgera va deixar de funcionar i va quedar completament en blanc.
Davant la impossibilitat de poder accedir a l’aplicació, Gil detalla que la passatgera es va adreçar en català a un primer empleat, que li va suggerir que passés darrere d’un altre usuari. Tanmateix, l’encarregat del dispositiu va intervenir al·legant un intent de frau –“no nos colemos”– i va ordenar a crits que tots els afectats per incidències s’esperessin a un costat. Un cop buida la sortida, va obrir la porta de pas instant-los a adquirir un nou títol: “Ahora comprad el billete”. Malgrat que la viatgera li va reiterar que el viatge ja estava pagat i que es tractava d’un error de l’aplicació, l’empleat la va derivar al punt d’informació, on va començar a ser atesa en català per una altra treballadora.
Mentre es gestionava la incidència, el cap del control va irrompre bruscament en la conversa escridassant la passatgera: “¡Ya te he dicho que no entiendo el catalán!”, una reacció completament arbitrària atès que la usuària ni tan sols s’havia adreçat a ell en aquell moment. Per poder abandonar l’estació, la viatgera es va veure obligada a comprar un segon bitllet i ja ha tramitat una queixa oficial per sol·licitar el reemborsament dels diners i denunciar la vulneració dels seus drets lingüístics i el tracte rebut. “Això que patim no és normal en cap país del món”, ha sentenciat Gil.
Abans d’ahir, una amiga va patir catalanofòbia al tren, per part d’UN REVISOR de @rodalies per allà a les 5h30 direcció Manresa. Cridant-li fort: “¡Ya te he dicho que no entiendo el catalán!”, quan a ella ni li havia dit res. Atenció il•legal (Codi de consum) i violència verbal.— Joan Gil Oliveras (@JoanGilOliveras) September 19, 2026
Rodalies inicia una investigació interna
A més, Gil recorda en la denúncia pública que l’atenció als usuaris sense respectar la llengua oficial vulnera el Codi de Consum de Catalunya, el qual garanteix el dret dels consumidors a ser atesos en català en els serveis públics i d’interès general. Davant la repercussió del cas a les xarxes socials, la resposta de l’operadora no s’ha fet esperar. Rodalies li ha comunicat que han iniciat una “investigació interna” per esclarir les circumstàncies de l’incident. Tot i això, la companyia li ha demanat a Joan Gil més detalls sobre el tren i l’estació concreta per poder identificar el personal involucrat.
Gil, per la seva banda, ha dit que es posarà en contacte amb Rodalies de forma privada per “no fer escarni públic del treballador”. Malgrat admetre que “tothom pot tenir un mal dia”, considera que hi ha d’haver sanció”. En aquest sentit, insisteix que el tracte verbal “anti-professional i antipàtic-agressiu és denunciable” i ha de tenir conseqüències a Renfe perquè, segons recorda, la normativa estableix que l’usuari té dret a “ser tractats correctament” pel personal” de Renfe i “ser atès en les peticions d’ajuda i informació que els sol·licitin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya”. “Ha de tenir conseqüències a Renfe. A no sé que això sigui Can Pixa Rellisca, que ho sembla”, conclou.