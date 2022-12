ÀUDIO | Un guàrdia civil pretén multar un motorista per parlar-li en català

La Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dijous un àudio que mostra com un guàrdia civil va amenaçar un motorista de multar-lo per haver-li “faltat al respecte” parlant-li en català a la carretera d’Artà a Capdepera, a les Illes Balears. L’ONG del català està estudiant les accions legals que pot emprendre contra l’actitud d’aquest agent, que va vulnerar els drets lingüístics del motorista en exigir-li que li parlés en castellà i en amenaçar-lo amb una multa. El motorista ha estat qui ha denunciat el cas a la Plataforma per la Llengua i ha explicat que va ser aturat i multat per circular a una velocitat massa baixa i després el guàrdia civil el va amenaçar amb multar-lo també per la qüestió lingüística.

Els fets es remunten al passat 26 de juliol, quan el guàrdia civil va voler imposar el castellà i va qüestionar l’oficialitat del català quan va aturar aquest motorista. Segons el motorista, els agents li van dir que circulava a una velocitat inferior a la mínima i l’havien de multar i quan ell els va respondre en català un dels policies li va exigir que canviés al castellà. El motorista és funcionari i coneix bé els seus drets, per la qual cosa es va mantenir en la seva llengua. L’agent li va demanar els papers del vehicle i quan la víctima li va donar també va aprofitar per agafar el mòbil i gravar la conversa.

“Abandoni el mallorquí per deferència i educació”

En la gravació se sent el motorista recrimina als agents la multa perquè tot i circular a baixa velocitat no ho fa per sota de la mínima permesa. A més, els recorda que no tenen cap prova mitjançant la qual puguin multar-lo. L’agent va insistir en la qüestió de la llengua i li va dir: “Li estic demanant que em parli en castellà, per educació”. També li va exigir que abandones “el seu mallorquí” per “deferència i educació” quan algú li parli en castellà. Va ser llavors quan el motorista li va recordar l’oficialitat del català a les Balears i l’agent el va amenaçar amb una altra multa per “falta de respecte cap als agents de l’autoritat”. De fet, va citar la llei 4/2015 que protegeix els agents. El motorista li va dir que parlar català no és una falta de respecte sinó un dret i li va recordar que el castellà i el català són cooficials a les Illes. Això va caure malament a l’agent, que li va dir que únicament el castellà és la llengua oficial. L’entitat assenyala que això és habitual en el nacionalisme espanyol que es nega a acceptar que l’oficialitat del castellà s’equipari a la dels altres idiomes autòctons perquè els considera inferiors.

Finalment l’agent va renunciar a discutir més amb el motorista i aquest li va retreure que no sabés parlar català si vivia a les Illes. “Jo me’n vaig a la península, a fer feina de funcionari a Madrid, i jo sé castellà. Si tu ets funcionari i t’han dut aquí i no saps català no és el meu problema”, li va dir. El motorista va ser multat per la velocitat sense cap evidència i va marxar.