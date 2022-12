Empresonen un “grup organitzat” de violadors que actuava al Baix Llobregat

El jutjat d’Instrucció número 5 de Gavà ha enviat a presó provisional un “grup organitzat” de violadors que actuava al Baix Llobregat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la banda estava formada per cinc homes que estan acusats de cinc delictes d’agressió i tres d’agressió o abús sexual a tres noies l’any 2021. La titular del jutjat ha acordat la presó provisional comunicada –excepte amb les víctimes, amb qui no poden contactar per cap mitjà– i sense fiança, tal com demanaven la Fiscalia i l’acusació particular.

En el seu escrit, la jutgessa considera provat que els cinc detinguts formaven un “grup organitzat” que sempre actuava de la mateixa manera amb les víctimes. “Un capta les noies i després els altres s’aprofiten de la vulnerabilitat sotmetent-les a pràctiques sexuals no consentides”. La magistrada també alerta que, tot i que a la causa que instrueix hi ha tres noies afectades, està convençuda que els missatges dels mòbils dels detinguts permeten deduir que “hi ha altres víctimes que no han pogut ser identificades”.

La revisió de les comunicacions ha revelat que els detinguts no tenien cap remordiment per les agressions que cometien. “S’aprecia que la manera d’actuar dels investigats és habitual i ho han normalitzat, menyspreant les dones, considerant-les objectes la finalitat de les quals és satisfer els seus desitjos sexuals i infravalorant la voluntat de les dones”, explica la jutgessa en el seu escrit.

Polèmica per l’aplicació de la llei ‘només sí és sí’

Aquesta setmana la sala d’apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat en un any una condemna de l’Audiència de Barcelona i en dos anys una de l’Audiència de Girona després d’aplicar la nova llei del “només sí és sí”. El primer cas es tracta d’un home condemnat a 28 anys per tres delictes d’agressió sexual, un de robatori i dos furts a dones que captava a través del portal Milanuncios. El TSJC ha rebaixat de 10 a 9 anys un dels delictes d’agressió sexual. En l’altre cas, el tribunal ha rebaixat a 4 anys i mig la pena a un home que va violar una noia de 17 anys a la sortida d’una discoteca a Cadaqués.