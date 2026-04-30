La secció setena de l’Audiència de Barcelona ha ordenat al tribunal d’instància 2 d’Igualada reobrir el cas de l’atac i incendi de la mesquita de Piera. De fet, el cas es va sobreseure l’agost passat perquè els Mossos d’Esquadra no van poder trobar indicis racionals de criminalitat imputables a persones en concret. La comunitat islàmica de Piera, representada pel lletrat Benet Salellas, va recórrer contra la resolució al·legant que s’havia de motivar més la resolució i, sobretot, pel silenci sobre unes diligències d’investigació que l’acusació particular havia demanat.
El ministeri fiscal es va adherir parcialment al recurs. Comptat i debatut, tant la fiscalia com la Comunitat Islàmica de Piera van reclamar a la instrucció del cas un segon informe dels Mossos d’Esquadra, del passat mes de novembre, que aportava noves dades al cas que justificarien la continuació de la investigació.
En concret, les dues acusacions sol·licitaven obtenir les dades de trànsit i localització dels terminals mòbils que es trobessin en la zona de cobertura telefònica del voltant de la mesquita el dia dels fets entre les 2.45 hores i les 3.40 hores. L’Audiència, però, entén que la mesura pot afectar persones que no tenen res a veure amb el cas, per això limita aquesta localització de mòbils a la zona interior de l’oratori i en zones “molt pròximes”, i a més planteja als Mossos si aquesta mena d’investigació és eficaç: per això, curant-se en salut, demana un informe policial de la “idoneïtat de les diligències”.
De moment, sense “odi”
Per altra banda, els magistrats neguen la possibilitat, momentàniament, que el cas es derivi a la Unitat Central d’Odi i Discriminació dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, proposen restar a l’expectativa del que vagi investigant la policia judicial. De fet, el tribunal entén que traspassar-ho d’unitat no aportaria més eficàcia, ara per ara, a la resolució del cas.
L’incendi es va registrar el 14 de juliol a Piera i va fer créixer la tensió al municipi. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Federació del Consell Islàmic de Catalunya i la Federació Islàmica Catalana, a més de condemnar l’incendi, van considerar intencionat l’incendi i el van definir com un “atac” a la comunitat musulmana.