La sección séptima de la Audiencia de Barcelona ha ordenado al tribunal de instancia 2 de Igualada reabrir el caso del ataque y incendio de la mezquita de Piera. De hecho, el caso se archivó el pasado agosto porque los Mossos d’Esquadra no pudieron encontrar indicios racionales de criminalidad imputables a personas en concreto. La comunidad islámica de Piera, representada por el abogado Benet Salellas, recurrió la resolución alegando que se debía motivar más la resolución y, sobre todo, por el silencio sobre unas diligencias de investigación que la acusación particular había solicitado.

El ministerio fiscal se adhirió parcialmente al recurso. En definitiva, tanto la fiscalía como la Comunidad Islámica de Piera reclamaron a la instrucción del caso un segundo informe de los Mossos d’Esquadra, del pasado mes de noviembre, que aportaba nuevos datos al caso que justificarían la continuación de la investigación.

En concreto, las dos acusaciones solicitaban obtener los datos de tráfico y localización de los terminales móviles que se encontraran en la zona de cobertura telefónica alrededor de la mezquita el día de los hechos entre las 2:45 horas y las 3:40 horas. La Audiencia, sin embargo, entiende que la medida puede afectar a personas que no tienen nada que ver con el caso, por eso limita esta localización de móviles a la zona interior del oratorio y en zonas «muy próximas», y además plantea a los Mossos si este tipo de investigación es eficaz: por ello, para curarse en salud, pide un informe policial sobre la «idoneidad de las diligencias».

Parte dispositiva de la resolución de la Audiencia sobre el caso Piera

Por ahora, sin «odio»

Por otro lado, los magistrados niegan la posibilidad, momentáneamente, de que el caso se derive a la Unidad Central de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, proponen estar a la expectativa de lo que vaya investigando la policía judicial. De hecho, el tribunal entiende que transferirlo de unidad no aportaría más eficacia, por ahora, a la resolución del caso.

El incendio se registró el 14 de julio en Piera y aumentó la tensión en el municipio. La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, la Federación del Consejo Islámico de Cataluña y la Federación Islámica Catalana, además de condenar el incendio, consideraron intencionado el incendio y lo definieron como un “ataque” a la comunidad musulmana.