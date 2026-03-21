Passa poquíssimes vegades que els policies es mostrin indulgents amb els infractors de trànsit. Tant és així, que la justícia ha decidit fer seure al banc dels acusats un policia local per haver perdonat una denúncia a un conductor que portava una trompa que no li deixava veure ni les mans. El judici és previst que se celebri dimarts a la secció 21 de l’Audiència de Barcelona amb una acusació per part del ministeri fiscal que reclama a l’uniformat dos anys d’inhabilitació per la comissió d’un delicte d’omissió de compliment del deure. Una clemència poc habitual entre policies que la fiscalia vol corregir.
El cas, que va ser investigat pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Cerdanyola del Vallès, es remunta al migdia del 15 de gener de 2021 a Badia del Vallès. I, en certa manera, va ser fruit de certa casualitat, perquè l’alerta la van donar dos mossos d’esquadra que es dirigien a la comissaria per iniciar el seu torn de treball. Els mossos van detectar un cotxe Hyundai que anava de gairell i van trucar al 112 per alertar d’un possible delicte contra la seguretat viària, en la modalitat de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques. De fet, van indicar a la telefonista del 112 que l’autor del possible delicte havia aparcat al carrer Santander del municipi.
La policia local, avisada
L’acusat, que en aquell moment estava com a cap de servei de la patrulla, es va dirigir cap al lloc que li havien indicat des del 112. Va observar que el conductor estava endormiscat i que pudia a alcohol. A més, quan el policia li va requerir la documentació, tots els papers van caure a terra, i en sortir del cotxe va caure ell a plom a terra. En aquestes circumstàncies, prou caòtiques, el policia no va fer-li la prova de l’alcoholèmia.
Així que van decidir traslladar el conductor a les dependències policials municipals, no va fer cap atestat policial, ni li va fer cap prova d’alcoholèmia. De fet, el ministeri fiscal en el seu escrit d’acusació remarca que no consta en el sumari cap element que fes pensar que l’etilòmetre no funcionava, o no estigués ben calibrat. En el mateix sentit, el fiscal estira les orelles a l’acusat perquè no va demanar ajuda als companys de la policia per fer-li la prova ni va portar al conductor a un centre mèdic per fer-li una prova d’alcohol a la sang.
Finalment, el policia, un cop el conductor va haver dormit la mona, el va deixar marxar i no es va fer cap atestat, tot i que s’havien obert diligències. L’endemà, el cap de la Policia Local va aixecar un atestat que es va remetre al jutjat, però sense cap prova realitzada d’alcoholímetre. La fiscalia considera que l’acusat va ser massa condescendent amb el conductor presumiblement begut. Va ser tan indulgent que el ministeri públic considera que va actuar de manera “deliberada i conscient per obviar els mandats de la Llei 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i de la llei de la Policia Local”. A més, insisteix que tot i que va traslladar el conductor a la comissaria no va complir “amb la responsabilitat que se li va encomanar quan va prendre possessió”.