L’auge de feminicidis porta el Govern a replantejar la prevenció

El nombre de feminicidis a Catalunya ha crescut ràpidament en el transcurs de l’últim mes, motiu pel qual el grup d’anàlisi dels feminicidis del Govern, liderat per la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, estudia canviar l’estratègia amb la qual es recullen les dades. Aquest dimarts han emès un comunicat que des de l’executiu ja estan treballant en una nova metodologia de prevenció per evitar que es produeixin tots aquests casos. Fins ara es feia una anàlisi descriptiva de la situació i es recollia informació sobre si la dona denunciant del cas havia acudit o no a algun dels serveis especialitzats, sobre la tipologia de violència que s’havia detectat, l’àmbit en què es produïa o si s’havia atès alguna urgència anterior relacionada amb el cas.

Catalunya vol ara poder recollir informació més de qualitat sobre la història de la vida d’aquestes dones i la vivència de l’entorn tant de la víctima com de l’agressor. D’aquesta manera consideren que es podran extreure unes conclusions de patrons que ajudaran a preveure possibles futurs casos. En aquest sentit, la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, ha explicat que “de cadascun dels feminicidis, de les circumstàncies concretes del cas i d’allò que pot explicar l’entorn es pot extreure informació molt valuosa que ajudi a prevenir nous casos de manera més efectiva”.

La ministra d’Igualtat en funcions, Irene Montero, presideix la reunió del comitè de crisi pels assassinats masclistes / ACN

La crida del Ministeri d’Igualtat

De la mateixa manera que el Departament de la Generalitat ha volgut buscar noves estratègies per prevenir aquestes situacions i intentar evitar-les, des del Ministeri d’Igualtat han volgut fer una crida a estar “especialment alerta” davant la violència masclista “més extrema” a l’estiu perquè és “una època especialment compromesa”. La delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rosell, ha remarcat que el juliol és el mes de l’any que registra més víctimes en la sèrie històrica.