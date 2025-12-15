El Ministeri d’Interior ha ordenat aquest dilluns el cessament del comissari Antonio José Royo, poc després d’haver-lo posat a càrrec de la Polícia Nacional a Lleida, arran que transcendís la condemna d’assetjament sexual que se li atribueix. Segons han avançat els diaris El Segre i El País, Royo va ser condemnat per l’Audiència de Guipúscoa el 1999.
A la dècada dels 90, Royo era l’inspector-cap que dirigia una unitat antiavalots de la policia a Sant Sebastià. Segons va declarar provat l’Audiència de Guipúscoa i va ratificar el Suprem, Royo “va començar a requerir que la víctima mantingués relacions sexuals” amb ell “des del moment de la seva incorporació”. A més, el comissari va assegurar-li que “s’encarregaria” que la víctima obtingués “dietes, dies de descans, permisos i facilitats per ascendir” si accedia a les seves pretensions. Per contra, si la víctima s’hi negava Royo assenyalava “que es convertiria en la seva enemiga”. A més, la sentència també afegeix que el condemnat feia comentaris “de caràcter vexatori en relació a l’anatomia de la víctima i la seva menstruació”, tant a soles com en companyia de terceres persones.
El comissari Royo, de 63 anys, va prendre possessió del nou càrrec a Lleida el passat 9 de desembre, i la seva destitució serà publicada aquest dimarts.
Condemna per delicte sexual agreujat
La condemna de Royo va ser per delicte d’assetjament sexual agreujat per la seva posició de superioritat. Va ser condemnat a una multa de 1.080 euros, a més d’una indemnització per a la víctima de 3.000 euros. Però la seva sentència no va incloure cap pena d’inhabilitació, ja que aquesta reforma del Codi Penal va entrar en vigor el 2022. De fet, Royo va continuar com a policia i va ser ascendir a comissari el 2017.
Un altre nomenament de Royo també va causar polèmica. Concretament durant l’etapa de Juan Ignacio Zoido com a ministre d’Interior, quan el condemnat va ser nomenat brigada de la Policia Judicial de la Direcció Superior d’Aragó, de la qual depenien, entre d’altres, un grup especialitzat en la lluita contra la violència de gènere, domèstica i sexual. Va ser Grande-Marlaska qui va destituir Royo en conèixer-se els seus antecedents penals. El 2021 Royo va aconseguir una posició a l’Ambaixada d’Espanya a Algèria.