La tretzena edició de la Grossa de Cap d’Any 2025 repartirà aquest dimecres vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. El sorteig s’ha emès a partir de les 13.00 hores per TV3. El primer premi de 200.000 euros per bitllet ha sigut pel 01379. El segon premi, el 92574, ha tocat a Girona i Santa Coloma de Cervelló, mentre que el tercer premi ha sigut pel 73762, venut a Parets del Vallès.
A diferència de la Loteria de Nadal, a la Grossa se sortegen directament els premis per ordre invers. Els primers a sortir han estat els cinquens premis: el 20005 s’ha venut íntegrament a Barcelona, el 34006 ha tocat al Prat de Llobregat i a Súria i el 68675 s’ha venut a Gelida. Els quarts premis han sigut pel 15376, venut a Palau-Solità i Plegamans i el Vendrell, i pel 29181, que ha tocat a Cambrils i Campdorà.
Tots els premis de la Grossa de Cap d’Any 2025
1r premi – 200.000 euros per bitllet – 01379
2n premi – 65.000 euros per bitllet – 92574
3r premi – 30.000 euros per bitllet – 73762
4t premi (2) – 10.000 euros per bitllet – 15376 i 29181
5è premi (3) – 5.000 euros per bitllet – 20005, 34006 i 68675
Com cada any, s’han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 35 sèries, 30 en format físic i cinc en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros. La gran novetat del sorteig d’enguany és que s’ha eliminat La Dooble, un segon número dins del mateix bitllet de la Grossa que servia per fer participacions en entitats sense ànim de lucre.
A banda dels vuit premis principals, la Grossa de Cap d’Any també manté els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada número premiat. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l’última xifra del primer premi.
Consulta tots els números guanyadors a la pàgina web oficial de Loteries de Catalunya.
Quan caduquen els premis de la Grossa de Cap d’Any?
Els premis de la Grossa de Cap d’Any caduquen al cap de 90 dies a partir de la data del sorteig. Estigues atent!
Quant es queda Hisenda de cada premi?
Com passa amb la majoria dels sortejos de loteria, el Ministeri d’Hisenda es queda el 20% dels premis superiors a 40.000 euros, mentre que els premis inferiors estan exempts de pagar impostos. Els impostos s’apliquen a cada dècim premiat i, en el cas dels dècims compartit, es prorrategen entre tots els participants en funció de la seva quota.
Quin va ser el número guanyador el 2024?
El número guanyador de la Grossa de Cap d’Any del 2024 va ser el 44748. Només se’n van vendre set bitllets, tots a l’estanc del carrer del Vent de Reus.