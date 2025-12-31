La decimotercera edición de la Grossa de Fin de Año 2025 repartirá este miércoles ocho grandes premios que van de los 5.000 a los 200.000 euros. El sorteo se ha emitido a partir de las 13.00 horas por TV3. El primer premio de 200.000 euros por billete ha sido para el 01379. El segundo premio, el 92574, ha tocado en Girona y Santa Coloma de Cervelló, mientras que el tercer premio ha sido para el 73762, vendido en Parets del Vallès.

A diferencia de la Lotería de Navidad, en la Grossa se sortean directamente los premios por orden inverso. Los primeros en salir han sido los quintos premios: el 20005 se ha vendido íntegramente en Barcelona, el 34006 ha tocado en El Prat de Llobregat y Súria y el 68675 se ha vendido en Gelida. Los cuartos premios han sido para el 15376, vendido en Palau-Solità i Plegamans y El Vendrell, y para el 29181, que ha tocado en Cambrils y Campdorà.

Todos los premios de la Grossa de Fin de Año 2025

1er premio – 200.000 euros por billete – 01379

2º premio – 65.000 euros por billete – 92574

3er premio – 30.000 euros por billete – 73762

4º premio (2) – 10.000 euros por billete – 15376 y 29181

5º premio (3) – 5.000 euros por billete – 20005, 34006 y 68675

Como cada año, se han puesto a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), con un total de 35 series, 30 en formato físico y cinco en formato electrónico. El precio por billete es de 10 euros. La gran novedad del sorteo de este año es que se ha eliminado La Dooble, un segundo número dentro del mismo billete de la Grossa que servía para hacer participaciones en entidades sin ánimo de lucro.

Aparte de los ocho premios principales, la Grossa de Fin de Año también mantiene los premios a las terminaciones de los ocho números ganadores (4 cifras, 3 cifras y 2 últimas cifras coincidentes), así como los números anterior y posterior a cada número premiado. También se reintegrarán todos los billetes terminados en la última cifra del primer premio.

Consulta todos los números ganadores en la página web oficial de Loteries de Catalunya.

¿Cuándo caducan los premios de la Grossa de Fin de Año?

Los premios de la Grossa de Fin de Año caducan a los 90 días a partir de la fecha del sorteo. ¡Estate atento!

¿Cuánto se queda Hacienda de cada premio?

Como ocurre con la mayoría de los sorteos de lotería, el Ministerio de Hacienda se queda con el 20% de los premios superiores a 40.000 euros, mientras que los premios inferiores están exentos de pagar impuestos. Los impuestos se aplican a cada décimo premiado y, en el caso de décimos compartidos, se prorratean entre todos los participantes en función de su cuota.

¿Cuál fue el número ganador en 2024?

El número ganador de la Grossa de Fin de Año de 2024 fue el 44748. Solo se vendieron siete billetes, todos en el estanco de la calle del Vent de Reus.