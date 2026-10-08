Què faries si tinguessis a les mans el botó que pot fer sonar l’ES-Alert als mòbils de centenars de milers de persones? Avisaries per si de cas o esperaries a tenir-ho més clar? I si t’equivoques de zona? I si avises i finalment no plou? El joc ES-Alert Simulator et posa exactament en aquesta delicada tessitura: ets el cap de guàrdia de Protecció Civil i has de decidir quan cal alertar la població davant d’un episodi de pluges.
L’enginyosa creació, ideada pel programador i aficionat a la meteorologia Xavier Garcia, et rep amb una advertència clara: “Aquesta vegada, l’alerta l’envies tu”. Un cop prems el botó de jugar, la simulació comença i el rellotge s’accelera. Pots aturar-lo, alentir-lo o multiplicar-ne la velocitat, mentre apareixen tota mena d’avisos que tu, cap de Protecció Civil, hauràs d’interpretar per poder actuar en conseqüència i evitar una desgràcia.
T’ha sonat l’ES-Alert i has pensat «jo ho faria millor»? 📳 He creat un joc on el botó el prems tu: radar, previsions i tot Catalunya pendent de la teva decisió. Avisaràs massa o arribaràs tard? 😅 Simulació, sense dades reals. https://t.co/aEcGwoVXUx— Xavier Garcia (@xagaroo) October 6, 2026
Víctimes, rescats, credibilitat i molèstia ciutadana
La pantalla està dividida en diversos blocs. A l’esquerra, un flux de notícies va actualitzant la situació: avisos del Meteocat i de l’AEMET, incidències, informació de servei i, si la cosa es complica, rescats, persones confinades o víctimes. Al centre, un radar t’informa de la previsió actual i la de les hores següents. També et permet seleccionar zones i municipis per preparar una alerta. Un tercer mapa mostra les zones afectades per colors segons la intensitat prevista i permet comparar les previsions del Meteocat i de l’AEMET, que no sempre són les mateixes. I a la part superior, la factura de les teves accions i inaccions: víctimes, rescats, aïllats, cost econòmic, credibilitat i molèstia ciutadana.
Evidentment, alertar pot sortir malament. Quan decideixes enviar un ES-Alert, el joc et bombardeja amb les reaccions de la ciutadania a les xarxes. Alguns agraeixen l’avís quan veuen que la pluja arriba amb força. D’altres es queixen perquè no plou, perquè l’alerta ha arribat tard o perquè no entenen l’idioma del missatge. “Alerta per quatre gotes. La propera la silencio”, et retreu algú. Si fas tard, pitjor: “L’alerta ha arribat quan ja tinc el garatge inundat. Cardedeu us ho agraeix”, et recrimina un altre damnificat. Enmig del reguitzell de reaccions, el temporal segueix avançant i les conseqüències es multipliquen: rescats, trens de Rodalies aturats amb passatgers atrapats, apagades que deixen milers d’abonats sense llum i, en els pitjors escenaris, víctimes mortals.
En acabar, toca donar la cara
Un cop finalitzat l’episodi, el joc no et deixa marxar tan fàcilment, i t’obliga a fer-te responsable de les teves decisions. Primer, una anàlisi de la vergonya: incidents locals, afectacions per zones, decisions correctes i errors, alertes enviades abans del perill, avisos tardans i alertes emeses quan finalment no hi havia perill. I per acabar, la roda de premsa, on has de donar explicacions als mitjans sobre la teva qüestionable actuació. En la partida realitzada durant la confecció d’aquest article, el balanç final de la primera i única jornada ha estat de 3 víctimes, 39 rescats i 170 milions d’euros en desperfectes. El simulador dona per acabada la partida amb una sentència final sobre el destí que li espera al cap de Protecció Civil: “El Parlament obre una comissió d’investigació. El teu futur queda a l’aire”.