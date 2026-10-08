¿Qué harías si tuvieras en tus manos el botón que puede hacer sonar el ES-Alert en los móviles de cientos de miles de personas? ¿Avisarías por si acaso o esperarías a tenerlo más claro? ¿Y si te equivocas de zona? ¿Y si avisas y finalmente no llueve? El juego ES-Alert Simulator te pone exactamente en esta delicada tesitura: eres el jefe de guardia de Protección Civil y debes decidir cuándo alertar a la población ante un episodio de lluvias.

La ingeniosa creación, ideada por el programador y aficionado a la meteorología Xavier Garcia, te recibe con una advertencia clara: «Esta vez, la alerta la envías tú». Una vez presionas el botón de jugar, la simulación comienza y el reloj se acelera. Puedes detenerlo, ralentizarlo o multiplicar su velocidad, mientras aparecen todo tipo de avisos que tú, jefe de Protección Civil, deberás interpretar para poder actuar en consecuencia y evitar una desgracia.

¿Te ha sonado el ES-Alert y has pensado «yo lo haría mejor»? 📳 He creado un juego donde el botón lo presionas tú: radar, previsiones y toda Cataluña pendiente de tu decisión. ¿Avisarás demasiado o llegarás tarde? 😅 Simulación, sin datos reales. https://t.co/aEcGwoVXUx — Xavier Garcia (@xagaroo) October 6, 2026

Víctimas, rescates, credibilidad y molestia ciudadana

La pantalla está dividida en varios bloques. A la izquierda, un flujo de noticias va actualizando la situación: avisos del Meteocat y de la AEMET, incidencias, información de servicio y, si la cosa se complica, rescates, personas confinadas o víctimas. En el centro, un radar te informa de la previsión actual y la de las horas siguientes. También te permite seleccionar zonas y municipios para preparar una alerta. Un tercer mapa muestra las zonas afectadas por colores según la intensidad prevista y permite comparar las previsiones del Meteocat y de la AEMET, que no siempre son las mismas. Y en la parte superior, la factura de tus acciones e inacciones: víctimas, rescates, aislados, costo económico, credibilidad y molestia ciudadana.

Algunos de los estragos que ha dejado el temporal de este fin de semana en Canovelles (Vallès Oriental) / Jordi Borràs (ACN)

Evidentemente, alertar puede salir mal. Cuando decides enviar un ES-Alert, el juego te bombardea con las reacciones de la ciudadanía en las redes. Algunos agradecen el aviso cuando ven que la lluvia llega con fuerza. Otros se quejan porque no llueve, porque la alerta ha llegado tarde o porque no entienden el idioma del mensaje. «Alerta por cuatro gotas. La próxima la silencio», te reprocha alguien. Si llegas tarde, peor: «La alerta ha llegado cuando ya tengo el garaje inundado. Cardedeu os lo agradece», te recrimina otro damnificado. En medio del aluvión de reacciones, el temporal sigue avanzando y las consecuencias se multiplican: rescates, trenes de Rodalies parados con pasajeros atrapados, apagones que dejan a miles de abonados sin luz y, en los peores escenarios, víctimas mortales.

Al terminar, toca dar la cara

Una vez finalizado el episodio, el juego no te deja marchar tan fácilmente, y te obliga a hacerte responsable de tus decisiones. Primero, un análisis de la vergüenza: incidentes locales, afectaciones por zonas, decisiones correctas y errores, alertas enviadas antes del peligro, avisos tardíos y alertas emitidas cuando finalmente no había peligro. Y para terminar, la rueda de prensa, donde debes dar explicaciones a los medios sobre tu cuestionable actuación. En la partida realizada durante la confección de este artículo, el balance final de la primera y única jornada ha sido de 3 víctimas, 39 rescates y 170 millones de euros en desperfectos. El simulador da por terminada la partida con una sentencia final sobre el destino que le espera al jefe de Protección Civil: «El Parlamento abre una comisión de investigación. Tu futuro queda en el aire».