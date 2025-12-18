Quantes vegades hem sentit dir que tot allò que és saludable és avorrit o que tot el que és saborós engreixa o és dolent per a la salut? Doncs són tòpics que són mentida, perquè hi ha una àmplia gamma de productes que són saborosos, sans i pràctics: els fruits secs i la fruita dessecada. I la firma catalana Borges hi té una llarga tradició i una oferta amplíssima que resulta imprescindible en els àpats de Nadal.
Les nous: polifacètiques i en diversos formats
Per als que tinguin debilitat per les nous, ideals per a les postres o per a la sobretaula, però també per a molts plats, Borges ofereix quatre opcions: nous Selección, amb closca i en gra, i nous Pizarro, també amb closca i en gra. La gamma Pizarro –que inclou pistatxos i ametlles– és cultivada a la península Ibèrica.
Les nous tenen unes 650 calories per cada 100 g i un altíssim poder saciant, de manera que n’hi haurà prou amb un simple grapat cada dia per aprofitar la seva gran quantitat de nutrients i fer passar aquella gana que a vegades ens agafa entre hores. Són bones per al cor gràcies al fet que porten alt contingut d’àcid gras omega-3, que contribueix a mantenir els nivells normals de colesterol. A més les nous de Borges, tant les de Pizarro com les de Selecció, estan reconegudes per la Fundació Espanyola del Cor per aquest motiu. També, son una bona font de fibra i minerals, com el magnesi, fòsfor o ferro.
Les fruites dessecades, grans aliades de la cuina
La fruita dessecada és una opció pràctica i saludable per incorporar més fruita a la dieta, especialment quan no es pot consumir fresca. Borges ofereix varietats com panses, dàtils i prunes, delicioses i sense sucres afegits, que concentren nutrients gràcies al seu baix contingut d’aigua. Aporten energia, fibra i minerals essencials, ideals per a nens, gent gran i per a moments entre hores.
Panses
Riques en potassi i antioxidants, contribueixen a la funció muscular i a la protecció cel·lular.
Dàtils
Font natural d’energia amb alt contingut en fibra, font de potassi i coure per al bon funcionament dels músculs i les defenses. I els dàtils de Borges són sense sucres afegits.
Prunes
Afavoreixen la sensació de sacietat i són grans aliades contra l’estrenyiment gràcies al seu alt contingut en fibra. A més, són font de ferro que ajuda a disminuir el cansament.
La fruita dessecada té un efecte saciant i és rica en fibra soluble, que ajuda a regular el sucre en sang i afavoreix el trànsit intestinal. Una petita ració abans dels àpats pot ajudar a controlar la gana.