¿Cuántas veces hemos oído decir que todo lo que es saludable es aburrido o que todo lo que es sabroso engorda o es malo para la salud? Pues son tópicos que son mentira, porque hay una amplia gama de productos que son sabrosos, sanos y prácticos: los frutos secos y la fruta desecada. Y la firma catalana Borges tiene una larga tradición y una oferta amplísima que resulta imprescindible en las comidas de Navidad.

Las nueces: polifacéticas y en diversos formatos

Para aquellos que tienen debilidad por las nueces, ideales para los postres o para la sobremesa, pero también para muchos platos, Borges ofrece cuatro opciones: nueces Selección, con cáscara y en grano, y nueces Pizarro, también con cáscara y en grano. La gama Pizarro –que incluye pistachos y almendras– es cultivada en la península Ibérica.

Productos Borges / Cedida

Las nueces tienen unas 650 calorías por cada 100 g y un altísimo poder saciante, de manera que será suficiente con un simple puñado cada día para aprovechar su gran cantidad de nutrientes y calmar ese hambre que a veces nos toma entre horas. Son buenas para el corazón gracias a su alto contenido de ácido graso omega-3, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol. Además, las nueces de Borges, tanto las de Pizarro como las de Selección, están reconocidas por la Fundación Española del Corazón por este motivo. También son una buena fuente de fibra y minerales, como el magnesio, fósforo o hierro.

Las frutas desecadas, grandes aliadas de la cocina

La fruta desecada es una opción práctica y saludable para incorporar más fruta a la dieta, especialmente cuando no se puede consumir fresca. Borges ofrece variedades como pasas, dátiles y ciruelas, deliciosas y sin azúcares añadidos, que concentran nutrientes gracias a su bajo contenido de agua. Aportan energía, fibra y minerales esenciales, ideales para niños, personas mayores y para momentos entre horas.

Pasas

Ricas en potasio y antioxidantes, contribuyen a la función muscular y a la protección celular.

Dátiles

Fuente natural de energía con alto contenido en fibra, fuente de potasio y cobre para el buen funcionamiento de los músculos y las defensas. Y los dátiles de Borges son sin azúcares añadidos.

Ciruelas

Favorecen la sensación de saciedad y son grandes aliadas contra el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra. Además, son fuente de hierro que ayuda a disminuir el cansancio.

La fruta desecada tiene un efecto saciante y es rica en fibra soluble, que ayuda a regular el azúcar en sangre y favorece el tránsito intestinal. Una pequeña ración antes de las comidas puede ayudar a controlar el apetito.