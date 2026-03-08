Catalunya viu aquest 8 de març del 2026 una jornada de 8-M plagada de mobilitzacions i que es preveu més necessària que mai. Les dones han pres els carrers de les quatre capitals catalanes i han mostrat múscul per defensar els drets de les dones en un moment en el qual Europa pateix un nou gir cap a la dreta.
La manifestació més multitudinària ha estat la de Barcelona -la primera de les dues a la capital de Catalunya aquest 8-M i que ha comptat amb 22.000 assistents segons ha assenyalat la Guàrdia Urbana a Betevé-, la qual ha iniciat la marxa des dels Jardins de Salvador Espriu -també coneguts com a Jardinets de Gràcia- i la columna ha avançat sota el lema ‘Davant l’imperialisme colonial i feixista lluita transfeminista’ i s’espera que la concentració finalitzi davant de l’Arc de Triomf. Entre els càntics que s’han sentit des de l’inici de la marxa -tal com recull l’ACN- hi havia el “no a la guerra” i “visca la lluita feminista”. La dels jardinets -amb el suport de diverses entitats i col·lectius feministes, el del Govern, i el de partits com el PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP- no és l’única manifestació feminista a Barcelona, ja que Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona ha convocat en paral·lel una manifestació que marxa pel carrer de Fontanella i finalitzarà al costat de l’estació de França.
Per la seva banda a Tarragona la Plataforma Feminista LGTBIQ+ del Camp la manifestació marxa des de la plaça Imperial Tàrraco sota el lema “Lluita feminista, lluita antiracista”. A Lleida, la Coordinadora Feminista ha convocat la manifestació sota el lema “Contra les seues guerres, feminisme anticapitalista”, mentre que a Girona la manifestació convocada per la Coordinadora de Feministes Anticapitalistes marxarà des de la plaça de la Independència a partir de les sis de la tarda sota el lema “Ni un pas enrere, feminismes contra les fronteres”.
La lluita dreta-esquerra copsa els discursos polítics
Les primeres declaracions polítiques han arribat per part del PSC i el Govern -sota el mateix partit polític-i s’ha apel·lat a la “unitat” de les forces d’esquerres per ser un “dic de contenció” contra la “ultradreta masclista”, tal com ha destacat la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, en declaracions recollides per l’ACN. Qui també ha demanat unitat i “responsabilitat col·lectiva” per defensar els drets de les dones ha estat a consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, qui ha assegurat que cal assolir la “igualtat real” i fer front als “discursos antifeminismtes”. Per la seva banda des dels Comuns han demanat que es deixi “d’utilitzar el feminisme com a excusa per iniciar guerres”, tal com ha destacat la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
Qui ha alçat la veu contra la situació del feminisme actual ha estat l’eurodiputada del PP Dolors Montserrat, qui ha assegurat que les dones es troben davant del “pitjor retrocés de la història” i ha assenyalat que les dones són “vilipendiades i menystingudes com mai”.
L’independentisme també ha sortit al carrer amb motiu del 8-M i des d’ERC la secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha reivindicat el feminisme per fer front als “mascles alfa” que prenen “decisions testosteròniques des de despatxos”. La diputada de Junts al Parlament Judith Toronjo també s’ha sumat a la manifestació i ha demanat “polítiques valentes” amb “recursos necessaris” per impulsar el feminisme. Finalment, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha demanat combatre els “debats imposats, estèrils i falsos” que proposa la dreta i l’extrema dreta.