Cataluña vive este 8 de marzo de 2026 una jornada de 8-M plagada de movilizaciones y que se prevé más necesaria que nunca. Las mujeres han tomado las calles de las cuatro capitales catalanas y han mostrado músculo para defender los derechos de las mujeres en un momento en el que Europa sufre un nuevo giro hacia la derecha.

La manifestación más multitudinaria ha sido la de Barcelona -la primera de las dos en la capital de Cataluña este 8-M y que ha contado con 22.000 asistentes según ha señalado la Guardia Urbana a Betevé-, la cual ha iniciado la marcha desde los Jardines de Salvador Espriu -también conocidos como Jardinets de Gràcia- y la columna ha avanzado bajo el lema ‘Ante el imperialismo colonial y fascista lucha transfeminista’ y se espera que la concentración finalice frente al Arc de Triomf. Entre los cánticos que se han oído desde el inicio de la marcha -tal como recoge la ACN- estaban el «no a la guerra» y «viva la lucha feminista». La de los jardinets -con el apoyo de diversas entidades y colectivos feministas, el del Gobierno, y el de partidos como el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP- no es la única manifestación feminista en Barcelona, ya que Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona ha convocado en paralelo una manifestación que marcha por la calle de Fontanella y finalizará al lado de la estación de Francia.

Por su parte en Tarragona la Plataforma Feminista LGTBIQ+ del Camp la manifestación marcha desde la plaza Imperial Tàrraco bajo el lema «Lucha feminista, lucha antirracista». En Lleida, la Coordinadora Feminista ha convocado la manifestación bajo el lema «Contra sus guerras, feminismo anticapitalista», mientras que en Girona la manifestación convocada por la Coordinadora de Feministas Anticapitalistas marchará desde la plaza de la Independencia a partir de las seis de la tarde bajo el lema «Ni un paso atrás, feminismos contra las fronteras».

La lucha derecha-izquierda acapara los discursos políticos

Las primeras declaraciones políticas han llegado por parte del PSC y el Gobierno -bajo el mismo partido político- y se ha apelado a la «unidad» de las fuerzas de izquierdas para ser un «dique de contención» contra la «ultraderecha machista», tal como ha destacado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en declaraciones recogidas por la ACN. Quien también ha pedido unidad y «responsabilidad colectiva» para defender los derechos de las mujeres ha sido la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, quien ha asegurado que es necesario alcanzar la «igualdad real» y hacer frente a los «discursos antifeministas». Por su parte desde los Comuns han pedido que se deje «de utilizar el feminismo como excusa para iniciar guerras», tal como ha destacado la presidenta de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach.

Quien ha alzado la voz contra la situación del feminismo actual ha sido la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, quien ha asegurado que las mujeres se encuentran ante el «peor retroceso de la historia» y ha señalado que las mujeres son «vilipendiadas y menospreciadas como nunca».

El independentismo también ha salido a la calle con motivo del 8-M y desde ERC la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha reivindicado el feminismo para hacer frente a los «machos alfa» que toman «decisiones testosterónicas desde despachos». La diputada de Junts en el Parlamento Judith Toronjo también se ha sumado a la manifestación y ha pedido «políticas valientes» con «recursos necesarios» para impulsar el feminismo. Finalmente, la portavoz de la CUP, Su Moreno, ha pedido combatir los «debates impuestos, estériles y falsos» que propone la derecha y la extrema derecha.