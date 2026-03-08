Una concejala del PP de un pueblo de Madrid dimite tras interrumpir una obra del 8-M

La política española vuelve a ser protagonista de una situación inverosímil que roza la vergüenza y que ha terminado con la dimisión de una concejala del PP. El pasado 7 de marzo el ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) celebraba un acto con un monólogo de la actriz Susana Pastor, titulado ‘Ser Dona’, que se estaba celebrando con motivo del 8-M este sábado en la Casa de Cultura del municipio, un acto que fue interrumpido de forma abrupta y vergonzosa por la concejala de la Mujer de la localidad, Noelia Díaz (PP), quien subió al escenario y cortó el monólogo asegurando que «termina aquí» y pidiendo «disculpas». «Lamento mucho todas las faltas de respeto que ha tenido», espetó la concejala, quien generó malestar en el recinto y calentó los ánimos de los asistentes.

Según ha recogido TVE hubo incluso espectadores que se enfrentaron a la concejala del PP señalando que «¡no tiene derecho a interrumpir a esta señora!». Una respuesta que no gustó a la representante del PP, que aseguró que tenía todo el derecho a interrumpir el espectáculo.

En esto consistía la "Libertad" que vendían los del PP. La concejala de mujer del @AyuntamientoCV interrumpe un monólogo en un acto con motivo del #8M organizado por su propia concejalía. Esto es lo que quieren imponer #Censura

La concejala del PP dimite

Tras montar el escándalo y convertirse en la protagonista de la jornada Noelia Díaz se tomó unas horas de reflexión y ha decidido dimitir. En un comunicado del Ayuntamiento se detalla que «tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido, algo que hizo en la noche de ayer donde en sus redes sociales lamentaba profundamente su decisión de interrumpir la obra de teatro».

La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca, presenta su dimisión tras los hechos ocurridos en el Teatro Municipal en la tarde del sábado

Además, el consistorio madrileño destaca que realizará «las gestiones oportunas» para poder reprogramar el acto y que la artista pueda realizar su monólogo «en las condiciones adecuadas».