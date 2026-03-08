Una regidora del PP d’un poble de Madrid dimiteix després de fer el ridícul interrompent una obra del 8-M

La política espanyola torna a ser la protagonista d’una situació inversemblant que frega la vergonya i que ha acabat amb la dimissió d’una regidora del PP. El passat 7 de març l’ajuntament de Collado Villalba (Madrid) celebrava una actuació amb un monòleg de l’actriu Susana Pastor, anomenat ‘Ser Dona’, s’estava celebrant amb motiu del 8-M aquest dissabte a la Casa de Cultura del municipi, una actuació que va ser interrompuda de forma abrupta i vergonyosa per la regidora de la Dona de la localitat, Noelia Díaz (PP), qui va pujar a l’escenari i va tallar el monòleg assegurant que “acaba aquí” i demanant “disculpes”. “Lamento molt tot el que són les faltes de respecte que ha tingut”, va etzibar la regidora qui va generar malestar dins del recinte i va escalfar els ànims dels assistents.
Segons ha recollit TVE va haver-hi fins i tot espectadors que es van enfrontar a la regidora del PP assenyalant que “no té dret a interrompre a aquesta senyora!”. Una resposta que no va agradar a la representant del PP, que va assegurar que tenia tot el dret a interrompre l’espectacle.
En esto consistía la “Libertad” que vendían los del PP. La concejala de mujer del @AyuntamientoCV interrumpe un monólogo en un acto con motivo del #8M organizado por su propia concejalía. Esto es lo que quieren imponer #Censura pic.twitter.com/ISTQTKGsi4— Más Madrid Collado Villalba (@Mas_Villalba_) March 7, 2026
La regidora del PP dimiteix
Després de muntar el sidral i convertir-se en la protagonista de la jornada Noelia Díaz va prendre’s unes hores de reflexió i ha decidit dimitir. En un comunicat de l’Ajuntament es detalla que “després d’aquest incident, i una vegada analitzada la situació, l’edil ha decidit presentar la seva renúncia al càrrec amb l’objectiu d’assumir la responsabilitat derivada del succeït, cosa que va fer en la nit ahir on en les seves xarxes socials lamentava profundament la seva decisió d’interrompre l’obra de teatre”.
ℹ️ Comunicado de Ayuntamiento de Collado Villalba:— Ayuntamiento de Collado Villalba (@AyuntamientoCV) March 8, 2026
La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca, presenta su dimisión tras los hechos ocurridos en el Teatro Municipal en la tarde del sábado pic.twitter.com/52m9TK5MLU
A més, el consistori madrileny destaca que farà “les gestions oportunes” per poder reprogramar l’actuació i que l’artista pugui fer el seu monòleg “en les condicions adequades”.