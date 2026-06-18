El macrodesnonament del Bloc 8 del passatge de Tudela, a Manresa (Bages), previst per al pròxim 23 de setembre, ha activat els docents de set escoles de la zona. Nou infants escolaritzats al territori poden quedar-se al carrer després que el fons Cerberus, propietat de l’immoble, hagi demanat el llançament. Activistes pel dret a l’habitatge defensen que fa vuit anys que l’edifici està abandonat i la comunitat educativa ha convocat una vaga parcial –de les 7 a les 12 hores– a tota la Catalunya Central coincidint amb la data del desnonament.
L’objectiu, apunten els impulsors de l’aturada, és que els estudiants i el personal educatiu puguin assistir al llançament, per intentar aturar-lo i fer costat a les famílies afectades. “El Bloc 8 és un símbol de resistència i organització popular, les famílies han estat lluitant durant molt de temps per trobar una solució estable”, ha recordat en roda de premsa la representant de Docents pel Dret a l’Habitatge.
Un tribunal ha autoritzat finalment el llançament després que l’administració, que ha intentat adquirir la finca, no hagi arribat a un acord amb el fons d’inversió. Segons activistes de la zona, perquè les exigències de Cerberus han anat creixent amb els dies i les institucions –l’Ajuntament de Manresa i l’Agència de l’Habitatge– han considerat que l’oferta final estava per sobre de mercat.
“Quan una família perd casa seva impacte directament a les aules i en la situació emocional de l’infant”, ha apuntat la Núria, una de les docents mobilitzades. Els professors demanen a l’administració i el conjunt de la societat que “no normalitzi” el fet que un adolescents “visquin amb aquesta amenaça” i recorden que la crisi de l’habitatge fa “enormement difícil” la seva tasca com a docents.
Els sindicats avisen que pot haver-hi més mobilitzacions similars
Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical s’han sumat a la lluita, defensat que el sindicalisme de classe “no es limita a la defensa de les condicions laborals, sinó que també implica comprometre’s amb la realitat de l’alumnat i de les comunitats on s’insereixen els centres educatius”. En aquest sentit, adverteixen a les administracions que pot haver-hi “mobilitzacions similars” arreu del país, amb les escoles implicades, si no s’aturen desnonaments amb infants vulnerables. “Que sapiguem –apunten des de la CGT– no s’havia convocat mai una vaga educativa per donar suport a un alumnat que està en risc de ser desnonat”.
Els infants afectats estan escolaritzats als centres Sant Ignasi, Pius Font i Quer, Renaixença, Ampans, Escola Bages, Peguera i Valldaura. Representants de les escoles Sant Ignasi i Valldaura, presents també a la roda de premsa, han recordat que educar també significa “transmetre valors de solidaritat, justícia social i responsabilitat col·lectiva”. I, sobre el macordesnonament, han exigit a l’administració solucions “urgents” perquè cap infant es quedi sense un lloc on dormir.
Les entitats convocants, entre els quals també hi ha el sindicat d’estudiants de la zona, han fet una crida directa al Departament d’Educació i al conjunt del Govern de la Generalitat perquè “actuïn” abans del desnonament previst al setembre.