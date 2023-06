Simó treballarà per les “millors condicions per a la implicació docent”

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha promès que treballarà per ”establir les millors condicions possibles per a la capacitació, l’exercici i la implicació docent”. S’hi ha compromès en un dels seus primers actes al capdavant de la conselleria, concretament en la presentació de l’Any Rosa Sensat. Simó va acceptar el càrrec aquest dilluns en substitució de Josep Gonzàlez Cambray, un conseller molt qüestionat. Enmig d’un clima de tensió i picabaralles constants amb els sindicats i els docents, la consellera d’Educació ha reconegut que els docents estan “cansats” i “tensionats” després d’anys difícils, tot i que ha dit que també els veu “motivats”. “A Catalunya, tenim mestres altament compromesos i implicats. I n’he de ser ben conscient i ho he de dir”, ha assegurat Simó.

L’exconseller d’Educació Josep Gonzàlez Cambray traspassa la cartera a Anna Simó, la nova consellera nomenada pel president Pere Aragonès / Europa Press (EP)

La consellera ha procurat apropar-se als docents durant el seu discurs i ha anunciat que en els pròxims dies es dirigirà a ells per explicar-los els seus “objectius i idees” pels dos anys que li queden al davant de la conselleria. “Els millors sistemes educatius del món són els que aconsegueixen posar les condicions perquè els docents tinguin les capacitats i el grau d’implicació adequat”, ha assegurat la consellera, que té la intenció de reconduir la situació amb la comunitat educativa.

Destaca la figura de Rosa Sensat i el seu llegat per als mestres

Per altra banda, la consellera ha destacat la figura de la mestra Rosa Sensat i la feina de l’Associació de Mestres Rosa Sensat quant a la formació dels nous mestres. L’acte d’aquest divendres coincideix amb el 150è aniversari del naixement de la il·lustre pedagoga i mestra. La consellera d’Educació ha assegurat que a Catalunya el nom de Rosa Sensat va “lligat a la voluntat de renovació pedagògica i al compromís amb la formació contínua dels mestres”. Per exemple, ha citat “les escoles d’estiu que s’organitzen sota el seu nom i que representen la il·lusió per aprendre i el compromís dels docents per ser cada dia millors”, .